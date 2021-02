Von Julia Hippert

Was wichtig ist

EXKLUSIV OpenLux-Recherchen zeigen: Luxemburg lockt weiterhin Steuervermeider an. Internationale Konzerne, reiche Persönlichkeiten und auch so manche zwielichtige Vermögende: Trotz Transparenzbekenntnissen ist Luxemburg immer noch Anziehungspunkt für Firmen und Personen, die Steuern vermeiden wollen. Drei Viertel aller Eigentümer von Firmen, die überhaupt einen Eigentümer angeben, stammen aus dem Ausland, wie Recherchen von Süddeutscher Zeitung, Le Monde, Miami Herald und weiteren Partnern zeigen. Die Details (SZ Plus)

Tampa Bay Buccaneers gewinnen den Super Bowl. Mit 31:9 besiegt das Team aus Florida überraschend deutlich die Kansas City Chiefs. Quarterback Tom Brady untermauert seinen Status als bester Spieler der Ligageschichte. Mehr dazu von Jürgen Schmieder. Die Halbzeit-Show fällt im Corona-Jahr weniger bombastisch aus: Sänger "The Weeknd" zeigt eine Show mit Abstand. Die Bilder.

Ecuador: Arauz nach Schnellauszählung bei Präsidentschaftswahl vorne. Das südamerikanische Land steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Der linke Arauz muss nun in eine Stichwahl - entweder gegen den Indigenen-Aktivisten Pérez oder gegen den konservativen Banker Lasso. Zur Meldung

Die News zum Coronavirus

Lockdown oder Lockerung? Nach drei Monaten Lockdown sind die Menschen mürbe geworden. Sie erhoffen sich vom Treffen zwischen der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten am Mittwoch eine konkrete Öffnungsstrategie. Ein Inzidenzwert von 50 ist für eine glaubhafte Öffnungsperspektive aber immer noch viel zu hoch. Die Einzelheiten von Peter Fahrenholz.

Offenbar neuer Corona-Bonus für Klinikpersonal geplant. Gesundheitsminister Spahn plant einem Bericht zufolge, dafür insgesamt 450 Millionen Euro bereitzustellen. Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 4535 Corona-Neuinfektionen und 158 neue Todesfälle binnen eines Tages gemeldet. Aktuelle Meldungen aus Deutschland

Britischer Minister hält regelmäßige Auffrischung der Impfung für nötig. Der für den Einsatz der Impfstoffe verantwortliche Minister Nadhim Zahawi sagte, auch bei der Impfung gegen das Coronavirus sei wahrscheinlich eine jährliche Auffrischung, ähnlich wie bei der Grippeimpfung, notwendig. Der Corona-Impfstoff von Astra Zeneca bietet laut dem Pharmakonzern nur begrenzten Schutz bei einer mild verlaufenden Infektion mit der südafrikanischen Variante des Virus. Weitere Meldungen aus aller Welt

Außerdem wichtig:

Was wichtig wird

Wie geht es in der Pandemie in den Schulen weiter? Bundesbildungsministerium Karliczek (CDU) stellt am Montagmittag Empfehlungen vor, um bei geöffnetem Schulbetrieb das Infektionsrisiko zu vermindern und einen möglichst sicheren, geregelten und kontinuierlichen Schulbetrieb in Pandemiezeiten zu ermöglichen.

Alpine Ski-Weltmeisterschaft beginnt. Von 11 Uhr an fahren die Damen in Cortina d'Ampezzo um die erste Goldmedaille, aber ohne deutsche Beteiligung. In der Kombination der Frauen steht das Kräftemessen zwischen Weltmeisterin Wendy Holdener, deren Schweizer Teamkollegin und Olympiasiegerin Michelle Gisin, US-Star Mikaela Shiffrin und der Gesamtweltcup-Führenden Petra Vlhova aus der Slowakei an.

Auftakt der Australian Open. Angesichts der Corona-Pandemie findet das Turnier in Melbourne unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen statt. Bis zu 30 000 Zuschauer dürfen aber jeden Tag auf das Gelände und in die Stadien. Daran gibt es Kritik. Bei den Profis sorgt ein Corona-Fall für Unruhe, wie Gerhard Kleffmann berichtet.

Halbfinale der Klub-WM in Katar. Der FC Bayern trifft als Sieger der Champions League auf den Sieger der afrikanischen Champions League Al Ahly SC aus Ägypten. Anpfiff ist um 19 Uhr deutscher Zeit.

Frühstücksflocke

Wie man im Home-Schooling nicht die Nerven verliert. Bei vielen Familien wächst nach sechs Wochen Home-Schooling die Verzweiflung. Unser Autor lebt in Kalifornien und sein Sohn hat seit fast einem Jahr kein Klassenzimmer mehr von innen gesehen. Über Erschöpfung, Ausraster und die Erkenntnis: Wir schaffen das. Von Jürgen Schmieder (SZ Plus)