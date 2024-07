Olympia startet im Dauerregen. Erstmals in der Geschichte der Spiele findet die Eröffnungszeremonie nicht in einem Stadion statt, sondern auf der Seine in Paris. Die Veranstalter bieten ein großes Spektakel auf. 7000 Sportler der 205 Delegationen fahren auf 85 Ausflugsbooten über den Fluss, die Leichtathletin Pérec und der Judoka Riner entzünden das Feuer – und alle werden nass dabei. Zum Artikel (SZ Plus)

Fauxpas bei Eröffnung: Südkorea als Nordkorea vorgestellt. Nach der Zeremonie bitten die Organisatoren um Entschuldigung für eine heikle Verwechslung. Ein irakischer Judoka wird positiv auf verbotene Steroide getestet und vorläufig gesperrt. Die Delegation aus dem Vereinigten Königreich ist mit dem Essen im Olympischen Dorf unzufrieden. Zum Liveblog

Die meisten Züge von Paris nach Deutschland fahren wieder nach Plan. Nach den Anschlägen auf das Bahnnetz in Frankreich kommt es immer noch zu Behinderungen. Doch in Richtung Straßburg soll der Verkehr wieder laufen, in Richtung Köln zu großen Teilen. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Netanjahu besucht Trump in Florida. Der israelische Premier hatte den ehemaligen US-Präsidenten in seiner Rede vor dem Kongress sehr gelobt. Trump drängt, ähnlich wie Biden und Harris, bei dem Treffen auf einen schnellen Geisel-Deal und warnt vor einem neuen Weltkrieg. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Streit mit Trump – FBI stellt klar: Es war eine Kugel. Der Kandidat der Republikaner arbeitet sich am Chef der Bundespolizei ab, der zuletzt offen ließ, ob dieser nicht auch von einem Splitter getroffen worden sei. Nun erklärt die Behörde, "eine ganze oder in kleinere Stücke zersplitterte Kugel" habe Trump verletzt. Zum Liveblog zur US-Wahl

Venezuela wählt einen neuen Präsidenten. Die Abstimmung an diesem Sonntag könnte in die Geschichtsbücher eingehen: Nach mehr als einem Vierteljahrhundert stehen die regierenden Chavisten davor, ihre Macht zu verlieren. Ihr Kandidat, Amtsinhaber Maduro, kommt in seriösen Umfragen meist auf kaum mehr als ein Viertel der Stimmen. Zum Artikel (SZ Plus)

So viel Meeresschleim an der Adria wie seit 30 Jahren nicht mehr. Pünktlich zur Urlaubssaison macht das Mittelmeer in Italien Probleme: Weil das Wasser so warm ist, bildet sich an vielen Stellen ein glitschiger Teppich, der den Badespaß trübt. Vor einigen Wochen nahm das Phänomen im Norden vor Triest seinen Anfang, jetzt werden die Städte Ravenna, Rimini und Ancona genannt. Zum Artikel (SZ Plus)

Ärger am Brenner. Für viele Deutsche ist der Brenner der naheliegende Weg über die Alpen. Über den Grenzpass führen eine viel befahrene Autobahn, die alte Staatsstraße und eine stark ausgelastete Bahnstrecke. Das bringt viele Probleme mit sich, nicht nur jetzt in der Urlaubszeit. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen