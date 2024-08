Olympische Spiele in Paris offiziell beendet. Mit einer dezenteren Schlussfeier verabschiedet sich Olympia von Paris. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass die Franzosen diese Spiele auf ihre unvergleichliche Art und Weise zu ihren Spielen gemacht haben. Die nächsten Sommerspiele finden 2028 in Los Angeles statt. Zum Artikel (SZ Plus)

Der Medaillenspiegel: Die USA landen auf Platz eins. Die Sportlerinnen und Sportler der Vereinigten Staaten erhalten 126 Medaillen. Sie gewinnen 40-mal Gold, 44-mal Silber und 42-mal Bronze. Auf Platz zwei folgt China, Japan wird Dritter. Team Deutschland kommt auf 33 Medaillen, die geringste Ausbeute seit der Wiedervereinigung. Zum Artikel

Was heute noch wichtig ist

Frist läuft ab: Ampel muss neuen Haushalt zum Ende der Woche vorlegen. Trotz monatelanger Verhandlungen ist der Entwurf für den Bundeshaushalt im kommenden Jahr immer noch nicht fertig. Bundeskanzler Scholz und Finanzminister Lindner geraten in Zeitnot. Bis Freitag muss eine Lösung gefunden werden, wie die noch bestehende Lücke im Etatentwurf von 17 auf neun Milliarden Euro reduziert werden kann. Zum Artikel

Feuer auf dem Gelände des Atomkraftwerks Saporischschja gelöscht. Laut der Internationalen Atomenergiebehörde gibt es bislang keine Berichte, dass die nukleare Sicherheit gefährdet sei. Russland wirft der Ukraine vor, das Kraftwerk angegriffen zu haben. Die ukrainischen Streitkräfte sind wohl bis zu 30 Kilometer in der russischen Grenzregion Kursk vorgerückt. Zum Liveblog

Die FDP will die "Politik für das Auto" verbessern. Die Liberalen fordern mehr "Grüne Wellen", kostenloses Parken in Innenstädten oder alternativ eine deutschlandweite Park-Flatrate als Pendant zum Deutschlandticket. Fahrradstraßen und Fußgängerzonen hingegen möchte die FDP künftig einschränken. Die Kritik von den Grünen folgt prompt. Zum Artikel (SZ Plus)

Kulturschaffende in der Slowakei wollen gegen Eingriffe durch Fico-Regierung protestieren. Nach den Entlassungen der Chefs von Nationaltheater und Nationalgalerie fürchten Galerien, Theater und Hochschulen um ihre Unabhängigkeit und wollen dafür auf die Straße gehen. Am Montag und Dienstag soll es wieder Demonstrationen geben. "Protest für den Schutz der Kultur" lautet der Aufruf. Zum Artikel (SZ Plus)

"Methoden wie in der ČSSR": Der fristlos entlassene Generaldirektor des Nationaltheaters, Matej Drlička, spricht über das Vorgehen des Kulturministeriums (SZ Plus)

Noch immer gibt es kaum Ostdeutsche auf Chefpositionen. Auch knapp 35 Jahre nach dem Mauerfall muss man Ostdeutsche in Vorstandsetagen und auf Aufsichtsratsfluren noch immer meist lange suchen. Menschen aus dem Osten des Landes besetzen nur vier Prozent der Spitzenposten in der Wirtschaft. Das beeinflusst auch, wie sie bei den Landtagswahlen im Herbst abstimmen. Das Gefühl, Bürger zweiter Klasse zu sein, hilft der AfD. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Krieg in Nahost: Die USA erhöhen ihre militärische Präsenz und schicken ein U-Boot zur Unterstützung für Israel