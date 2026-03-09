Öl- und Gaspreise steigen rasant – die Nervosität wächst. Der Krieg gegen Iran lässt den Ölpreis auf über 110 Dollar je Fass steigen, der Gaspreis hat sich etwa verdoppelt. Kuwait, Abu Dhabi, Irak und Katar melden Förder- oder Exportkürzungen, der Irak hat mehr als die Hälfte seiner Produktion eingestellt. Die Gefahr für die Weltwirtschaft wächst. Zum Artikel

Grüne wohl stärkste Kraft im Münchner Stadtrat. Fast alle Wahlzettel sind ausgezählt – und die Partei von Dominik Krause liegt vorn. Oberbürgermeister Dieter Reiter hat bereits Wahlplakate für die Stichwahl in zwei Wochen aufstellen lassen. Zum Liveblog

Chaotischer Auftakt des Prozesses gegen Ekrem Imamoğlu. Dem ehemaligen Istanbuler Bürgermeister und Gegner von Präsident Erdoğan drohen mehr als 2000 Jahre Haft. Nach einem Wortgefecht zum Prozessbeginn ließ der Richter den Saal zwischenzeitlich räumen. Zum Artikel

Klägerin erreicht Etappensieg gegen Astra Zeneca. Der Bundesgerichtshof gibt einer Zahnärztin, die nach einer Corona-Impfung auf einem Ohr taub wurde, einen umfassenden Auskunftsanspruch. Impfstoffhersteller Astra Zeneca muss alle Informationen über Schäden und Nebenwirkungen offenlegen. Zum Artikel

Nach „Vorwürfen der sexuellen Belästigung“: ORF-Chef Roland Weißmann tritt zurück. Der 57-Jährige lässt die Anschuldigungen einer Mitarbeiterin durch seinen Anwalt dementieren. Er hat eine Jahrzehnte lange Karriere beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk Österreichs hinter sich. Der Sender will die Vorwürfe nun untersuchen. Zum Artikel

Landtagswahl in Baden-Württemberg

Folgen für die Kanzlerpartei - CDU und die Schuldfrage. Die CDU hat ihr Wahlziel verfehlt. Aus der Pattsituation im künftigen Landtag aber zieht sie Selbstbewusstsein. Die Ideen reichen bis zum „israelischen Modell“ – also, dass Özdemir und Hagel sich als Regierungschefs abwechseln könnten. Kanzler Merz sieht keine Auswirkungen auf die Berliner Koalition. Zum Artikel

Maximale Distanz zur eigenen Partei: Wahlsieger Cem Özdemir. Der knappe Sieg des zukünftigen Ministerpräsidenten war ein Triumph, der vor allem eines befeuern wird: den Richtungsstreit innerhalb der Partei. Von einem Grünen, der ein etwas anderer Grüner sein will. Zum Artikel

Die SPD schneidet so schlecht ab wie noch nie in ihrer Geschichte Die Sozialdemokraten haben es mit 5,5 Prozent so gerade eben wieder in den Stuttgarter Landtag geschafft. Noch nie waren sie in einem westdeutschen Bundesland so weit entfernt von ihrem Anspruch, eine Volkspartei zu sein. Spitzenkandidat Andreas Stoch legt seine Ämter mit sofortiger Wirkung nieder. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war