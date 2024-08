Obama schwört Demokratische Partei auf Harris ein – und lobt Biden. Die Krönungszeremonie in Chicago geht weiter. Auf der Bühne stehen Bernie Sanders, Harris’ Ehemann Doug Emhoff – und der ehemalige Präsident Barack Obama. Dieser greift den Republikaner Donald Trump ungewöhnlich hart an. Zum Liveblog über die US-Wahl

Scholz spricht von "Schlachtfeld" - Habeck teilt gegen Lindner aus. Die Streitereien in der Ampelkoalition haben SPD, Grüne und FDP voneinander entfremdet. Das lässt sich auch aus Interviews der Spitzenpolitiker heraushören: Der Kanzler nennt die Arbeit in der Regierung "mühselig". Der grüne Wirtschaftsminister sagt über den FDP-Chef: "Sollte ich jemals Bundeskanzler werden, wird Christian Lindner nicht Finanzminister werden." Zum Artikel

Bundeswehr: Zweifel an Kosten und Zeitplan für Litauen-Brigade. Erstmals wird eine Bundeswehr-Brigade dauerhaft an der Nato-Ostflanke stationiert, um Russland abzuschrecken. Doch für das "Leuchtturmprojekt der Zeitenwende" ist nun weniger Budget vorgesehen als ursprünglich geplant. Aus einem Schreiben des Finanzministeriums geht hervor, dass weniger neues Material angeschafft werden soll. Innerhalb der Bundeswehr wird der Zeitplan, bis 2027 vollständig einsatzfähig zu sein, immer deutlicher angezweifelt. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Gefälschte Ozempic-Abnehmspritzen: Spur führt nach Bayern. Drei Österreicherinnen haben durch gefälschte Abnehmspritzen gefährliche Nebenwirkungen erlitten. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt zwei der mutmaßlichen Lieferanten wegen fahrlässiger Körperverletzung. Aus der Anklageschrift, die NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung einsehen konnten, gehen neue Hinweise auf Hintermänner in Bayern hervor. Zum Artikel (SZ Plus)

Iranische Behörden schließen deutsches Sprachinstitut in Teheran. Die Behörden haben den Schritt mit Verstößen gegen iranische Gesetze begründet. Es liegt aber die Vermutung nahe, dass die Schließung der Einrichtung eine Reaktion auf das vor wenigen Wochen erfolgte Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg ist. Innenministerin Faeser hatte es als "bedeutendes Propagandazentrum Irans in Europa" schließen lassen. Zum Artikel

Tennis: Weltranglistenerster Sinner trotz zweier positiver Dopingproben freigesprochen. Der Italiener wurde im März zweimal auf das verbotene Steroid Clostebol getestet, wird aber nicht bestraft. Die zuständigen Stellen glauben ihm, dass ein Mitglied des Betreuerteams verantwortlich gewesen sein könnte. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen