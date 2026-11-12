Nvidia-Chef Huang tritt zurück. Der Gründer und langjährige Chef des weltgrößten Chipkonzerns Nvidia, Jensen Huang, tritt wegen einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin mit sofortiger Wirkung zurück. Übergangsweise soll die bisherige Finanzchefin Colette Kress die Geschäfte führen. Der Aktienkurs des Konzerns sackt ab. Zum Artikel

Bundestag beschließt Kita-Startchancengesetz. mit Sprachtests In Kitas soll es künftig bundesweit verpflichtende Sprach- und Entwicklungstests für Kinder geben. Ein entsprechendes Gesetz beschloss der Bundestag an diesem Donnerstag. Das sogenannte Startchancen- und Qualitätsentwicklungsgesetz sieht auch mehr Personal für Kitas in schwierigen Lagen vor, analog zu einem bereits bestehenden Förderprogramm für Schulen. Zum Newsblog zur Bundespolitik

Bundeshaushalt 2027 Bundesregierung nimmt Sozialkürzungen zurück. Die Bundesregierung nimmt geplante Sozialkürzungen von über einer Milliarde Euro beim Wohngeld, Kindersofortzuschlag und Unterhaltsvorschuss zurück. Die Mehrausgaben sollen durch Einsparungen bei der Grundsicherung und 500 Millionen Euro weniger Erstattungen für Kreditausfälle der KfW finanziert werden.

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Die IG Metall startet erstmals seit Jahren 24-Stunden-Streiks. Die IG Metall plant zum ersten Mal seit 2018 wieder 24-Stunden-Streiks, um den Druck auf die Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde zu erhöhen. Die Gewerkschaft fordert fünf Prozent mehr Lohn für 3,7 Millionen Beschäftigte, während die Arbeitgeber lediglich 1,3 Prozent bei längerer Laufzeit anbieten. Eine Einigung ist schwierig, da viele Firmen wie Autobauer und Zulieferer tief in der Krise stecken. Zum Artikel

Neue Bombendrohungen an Schulen in Italien. Mehr als 6000 italienische Schulen und Kindergärten erhielten am Mittwoch und Donnerstag per E-Mail Bombendrohungen, woraufhin zahlreiche Einrichtungen evakuiert wurden. Die gleichlautenden Droh-Mails waren mit einem fiktiven Namen unterzeichnet und stammten von gehackten Accounts einer taiwanischen Universität. Neben italienischen Einrichtungen wurden auch Tausende Schulen in Irland, Nordirland und Schottland per Massen-E-Mail bedroht.

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Dax steigt erstmals über 27 000 Punkte. Der deutsche Leitindex erreicht ein Rekordhoch. Am Vormittag erreichte er zeitweise 27 001,67 Punkte und legte damit seit Jahresbeginn um 10,3 Prozent zu. Gute Stimmung am deutschen Aktienmarkt hatten zuletzt Friedenshoffnungen im Krieg zwischen den USA und Iran ausgelöst und damit verbunden die Aussicht auf sinkende Ölpreise. Zum Artikel

Thunberg überrascht mit Auftritt bei Weltklimakonferenz Greta Thunberg hat bei der Weltklimakonferenz in Antalya eine kämpferische Rede zur Klimakrise gehalten. Sie forderte sofortiges Handeln und warf den Mächtigen vor, ihre Taten seien von der Realität entkoppelt, der Planet werde aktiv getötet. Zudem Griff Thunberg Gastgeber Erdoğan an und forderte die Türkei auf, kein Öl mehr an Israel zu verkaufen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Alles zum Krieg in der Ukraine

Selenskij: Störungen bei Satellitendienst Starshield an gesamter Front. Das ukrainische Militär verzeichnet Präsident Wolodimir Selenskij zufolge seit mehreren Tagen erhebliche Störungen beim Satellitendienst Starshield. Davon seien die gesamte Front sowie russisch besetzte Gebiete betroffen, teilte Selenskij auf Telegram mit. Infolge der Einschränkung könnten ukrainische Abwehrraketen keine ausreichende Geschwindigkeit erreichen, um russische Geschosse abzufangen. Zum Newsblog

Überblick in Karten: Wo die Front verläuft – Tag 1723

Kushner und Witkoff werben bei Putin für Europäer. Kurz nach den jüngsten Verhandlungen mit Vertretern Kiews und Moskaus in Abu Dhabi, soll Kremlchef Wladimir Putin am Donnerstag die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner in Moskau zu Gesprächen über den Krieg in der Ukraine empfangen haben. Die Amerikaner wollen Putin für eine Einbindung der Europäer in die Ukraine-Verhandlungen gewinnen. Zum Artikel