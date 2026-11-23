Nvidia beruft Ex-Chef Huang zurück an die Firmenspitze. Der wegen eines Spionageskandals zurückgetretene Vorstandschef kehrt von sofort an zurück. US-Präsident Trump hatte sich dafür ausgesprochen. Die Aktie von Nvidia schnellt nach oben. Zum Artikel

Ukraine versenkt modernes russisches Kriegsschiff vor Afrika. Ukrainische Angriffe treffen immer weiter entfernte Ziele, nicht nur in Russland. Präsident Wolodimir Selenskij will zeigen, dass russische Schiffe nirgends sicher sind. Und befiehlt Angriffe in Ostsee und Mittelmeer. Zum Artikel

Bei der Bahn droht noch mehr Chaos. Ein neues IT-System führt dazu, dass Fahrpläne für die vielen Baustellen spät und teils offenbar falsch ankommen. Das könnte den Zugverkehr von 2027 an noch stärker stören. Zum Artikel

Carney nimmt Trump mit Double auf die Schippe. Beim Pressedinner schwärmt der Trump-Imitator von Carneys „unglaublichem Arsch“, dem US-Botschafter in Kanada, der unbeliebter als er selbst sei – und versucht, einen neuen Pressesprecher zu finden. Zum Artikel

Wettrüsten im All

Bundeskanzler Friedrich Merz. Foto: Michael Kappeler/dpa

Merz: Bericht über russische Atombewaffnung im All „schockierend“. Der Bundeskanzler hat sich besorgt über einen Bericht von SZ, NDR und WDR gezeigt, dass Russland Satelliten mit atomarer Bewaffnung ins All schießen könnte. Es zeige, zu welcher Eskalation das Regime in Moskau offensichtlich bereit sei. Zum Newsblog zur Bundespolitik

Planet der Waffen. Auf der Erde reden die USA, China und Russland davon, Atomwaffen zu reduzieren – da steht die nukleare Aufrüstung im Orbit offenbar unmittelbar bevor. Wird der nächste Krieg im Weltall entschieden? Eine Recherche zwischen Himmel und Erde. Zum Artikel

Podcast: „Auf den Punkt“: Was eine russische Atombombe im All bedeuten würde

Krieg den Sternen. Russland will nun also nukleare Waffen ins Weltall schießen – und man kann sich wieder einmal fragen, ob Science-Fiction irgendetwas noch nicht vorausgesehen hat. Zum Artikel

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