EXKLUSIV Nach Anschlag auf Pipelines: Generalbundesanwalt klagt mutmaßlichen Nord-Stream-Saboteur an. Der frühere ukrainische Soldat und Geheimdienstler Serhij K. könnte ab Herbst vor Gericht stehen. Er soll mit anderen die Pipelines in der Ostsee gesprengt und sich in abgehörten Telefonaten selbst belastet haben. Zum Artikel

Ende des Tankrabatts: Spritpreise ziehen kräftig an. Seit diesem Mittwoch ist die Steuerermäßigung an den Zapfsäulen ausgelaufen. Die Preise steigen stark, der befürchtete Rekord-Sprung zur Mittagszeit bleibt aber aus. Zum Artikel

Weidel antwortet auf BSW-Offerte. Die BSW-Spitze hatte der AfD-Vorsitzenden gemeinsame Wahlkampf-Debatten in Magdeburg und Schwerin vorgeschlagen. Weidel will allerdings nur reden, wenn die Partei von Wagenknecht überhaupt in die Landesparlamente kommt. Zum Liveblog

Urabstimmung für Parteireform: Grüne bekommen Generalsekretärin und neue Regeln. Die Grünen wollten immer Basisdemokraten sein. Nun setzt die Spitze ihren Plan für die größte Parteireform seit Jahren durch. Das Ziel: mehr Tempo, weniger Mitbestimmung. Zum Artikel

Piusbrüder fliegen aus der katholischen Kirche. Trotz eines Verbots von Papst Leo XIV. weiht die erzkonservative Priesterbruderschaft in der Schweiz vier Bischöfe. Damit sind sie automatisch aus der Kirche ausgeschlossen. Zum Artikel

Stade: Die Geschichte einer Eskalation. Ein Mann und eine Frau kommen mit ihrem Baby in die Klinik, die Ärzte diagnostizieren Schütteltrauma, dann fängt der Apparat an zu arbeiten. Zwei Monate später sind in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Stade sechs Menschen tot. Zum Artikel

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Fußball-WM 2026

Völler wirbt für Nagelsmann und fremdelt mit Klopp. Der Sportdirektor steht hierarchisch und aus eigener Erfahrung im Zentrum der Frage, ob es mit Bundestrainer Nagelsmann weitergehen kann. Ob für Völler auch eine Zusammenarbeit mit Klopp möglich wäre, ist eher fraglich. Die beiden sind sich nie übermäßig nahe gewesen. Zum Artikel

DFB-Abschied: Hat sich das Comeback von Manuel Neuer gelohnt? Der Torhüter sollte allein mit seiner Aura die Torschüsse der Gegner ablenken, doch dann waren fünf von zehn Versuchen bei dieser WM drin. Von seiner Rückkehr bleibt letztlich nur ein Satz für die Ewigkeit. Zum Artikel

MEINUNG Verlieren ist ein reingeschissenes Gefühl. Auch wenn es die Coaching-Industrie anders vermarktet: Der Moment des Scheiterns enthält erst einmal keine Lektion, die über ihn selbst hinausweist. Insofern ist Julian Nagelsmann kein guter, aber ein ehrlicher Verlierer. Zum Kommentar