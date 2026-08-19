Krieg in der Ukraine
Nord-Stream-Pipeline: Mutmaßlicher Saboteur in Kroatien verhaftet. Schon zweimal konnte Wolodymyr Z. einer Auslieferung nach Deutschland entgehen. Nun wurde er an der Adria festgenommen, wo er sich offenbar zu Filmaufnahmen über die Nord-Stream-Sabotage aufhielt. Zum Artikel
Korruptionsermittlungen: Selenskij entlässt Vize-Präsidialamtschefin. Antikorruptionsbehörden starten eine Großrazzia gegen Abgeordnete sowie Berater des Präsidenten – wenige Stunden vor einer entscheidenden Abstimmung im Parlament über den neuen Verteidigungsminister. Zum Liveblog
- Selenskijs Gegner: Beliebter Ex-Verteidigungsminister fordert Wahlen mitten im Krieg
- MEINUNG Kiew trägt den Krieg nach Moskau – mehr aber auch nicht
Spionage: Druck auf die Regierung wächst, das Russische Haus zu schließen. Das Haus liegt direkt neben dem Bundesministerium für Digitalisierung in Berlin und gilt als Hort für mögliche Spionage und Desinformation. Deutschland stellt es umsonst zur Verfügung. Politiker von CDU, SPD, FDP und Grünen fordern vehement ein Einschreiten. Zum Artikel
Was heute wichtig war
EXKLUSIV Die Armen sind reicher geworden. Dennoch bleiben die Vermögen in Deutschland sehr ungleich verteilt. Zu den Gründen zählt einer, auf den man zunächst nicht kommt: der funktionierende Sozialstaat. Zum Artikel
- Reformvorschlag: Arbeiterwohlfahrt: So können Sozialleistungen das Armutsrisiko senken
- Sommer der Sozialreformen: Was mit der Rentenreform auf Jüngere und Ältere zukommt
Merz geht auf Konfrontationskurs zur israelischen Regierung. Der Bundeskanzler verurteilt „die menschenverachtenden, völkerrechtswidrigen Appelle von Minister Ben-Gvir scharf“ und spricht von EU-Sanktionen. Er kritisiert auch den geplanten Bau neuer Siedlungen im Westjordanland und warnt vor Annexionsschritten. Zum Artikel
Ben-Gvir: Dieser Polizeiminister ist ein Extremist – und kaum einer regt sich darüber auf
Nach dem zweiten Zusammenbruch von Jamal Musiala stellen sich Fragen. Hat sich die „neurologische Dysfunktion“ des Nationalspielers verschlimmert? Ist es unverantwortlich vom FC Bayern, ihn einzusetzen? Wie sich der Klub an den Umgang mit der Krankheit von Jamal Musiala herantastet. Zum Artikel
- Krankheitsbild: Welche Ursachen die Ausfälle von Musiala haben können
Hacker erbeuten Hunderttausende Steuerdaten – und Paris merkt es nicht. Nicht zum ersten Mal gelangen Kriminelle an die persönlichen Daten zahlreicher Franzosen. Das setzt die Regierung unter Druck. Besonders peinlich ist, wie die Behörden von dem Datenleck erfahren haben. Zum Artikel
Was heute sonst noch wichtig war
- Großeinsatz in München: Polizei schießt auf 14-jährigen Schüler im Besitz einer Softair-Pistole
- Streit um Hubschrauber-Rettung: Bürgermeister am Mont Blanc wütend auf Touristen-Bergsteiger
- US-Medien: Fernsehsender ABC klagt wegen Zensur
- Start-up: Neue Vorwürfe gegen Tochter von Bill Gates