Nord-Stream-Pipeline: Mutmaßlicher Saboteur in Kroatien verhaftet. Schon zweimal konnte Wolodymyr Z. einer Auslieferung nach Deutschland entgehen. Nun wurde er an der Adria festgenommen, wo er sich offenbar zu Filmaufnahmen über die Nord-Stream-Sabotage aufhielt. Zum Artikel

Korruptionsermittlungen: Selenskij entlässt Vize-Präsidialamtschefin. Antikorruptionsbehörden starten eine Großrazzia gegen Abgeordnete sowie Berater des Präsidenten – wenige Stunden vor einer entscheidenden Abstimmung im Parlament über den neuen Verteidigungsminister. Zum Liveblog

Spionage: Druck auf die Regierung wächst, das Russische Haus zu schließen. Das Haus liegt direkt neben dem Bundesministerium für Digitalisierung in Berlin und gilt als Hort für mögliche Spionage und Desinformation. Deutschland stellt es umsonst zur Verfügung. Politiker von CDU, SPD, FDP und Grünen fordern vehement ein Einschreiten. Zum Artikel

Was heute wichtig war

EXKLUSIV Die Armen sind reicher geworden. Dennoch bleiben die Vermögen in Deutschland sehr ungleich verteilt. Zu den Gründen zählt einer, auf den man zunächst nicht kommt: der funktionierende Sozialstaat. Zum Artikel

Merz geht auf Konfrontationskurs zur israelischen Regierung. Der Bundeskanzler verurteilt „die menschenverachtenden, völkerrechtswidrigen Appelle von Minister Ben-Gvir scharf“ und spricht von EU-Sanktionen. Er kritisiert auch den geplanten Bau neuer Siedlungen im Westjordanland und warnt vor Annexionsschritten. Zum Artikel

Ben-Gvir: Dieser Polizeiminister ist ein Extremist – und kaum einer regt sich darüber auf

Nach dem zweiten Zusammenbruch von Jamal Musiala stellen sich Fragen. Hat sich die „neurologische Dysfunktion“ des Nationalspielers verschlimmert? Ist es unverantwortlich vom FC Bayern, ihn einzusetzen? Wie sich der Klub an den Umgang mit der Krankheit von Jamal Musiala herantastet. Zum Artikel

Hacker erbeuten Hunderttausende Steuerdaten – und Paris merkt es nicht. Nicht zum ersten Mal gelangen Kriminelle an die persönlichen Daten zahlreicher Franzosen. Das setzt die Regierung unter Druck. Besonders peinlich ist, wie die Behörden von dem Datenleck erfahren haben. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war