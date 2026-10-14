Nord-Stream-Prozess in Hamburg gestartet. Ist die Sprengung einer Gaspipeline ein Kriegsverbrechen oder ein legitimer Akt eines angegriffenen Landes? Für die Verteidigung war die Gasröhre „von Anfang an eine Waffe“. Zum Artikel

Erster Tanker unterwegs: Russland nimmt Dieselausfuhren wieder auf. Das zeigen Daten eines Finanzdienstleisters. Das beladende Schiff ist demnach auf den Weg nach Marokko. Russischen Angaben nach verhandelt Moskau mit Washington über weitere Exporte trotz Sanktionen. Zum Artikel

Viel Lärm um Krieg und Frieden im Magdeburger Landtag. AfD und BSW beantragen in Sachsen-Anhalt ein Sonderplenum, um über eine gemeinsame „Friedensinitiative“ der beiden Fraktionen zu beraten. Was folgt, ist eine Landtagssitzung voll harscher Worte. Zum Artikel

MEINUNG Stopp der Ukraine-Hilfen, Ende der Russland-Sanktionen. Mit einer erfolgreichen Abstimmung proben AfD und BSW von Magdeburg aus den Umsturz in Europa

Hausarrest statt Gefängnis für Signa-Gründer Benko. Der österreichische Geschäftsmann darf aus dem Gefängnis, aber er muss eine Fußfessel tragen. Wie lang, wird sich Anfang November zeigen. Zum Artikel

Containerschiff sinkt nach Angriff nahe der Straße von Hormus. Laut der iranischen Revolutionsgarde ist das Schiff unter der Flagge Singapurs auf eine Seemine gelaufen. Ein weiterer Frachter, der bereits im September getroffen wurde, sinkt ebenfalls. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Gericht stoppt drohende Abschiebung von Baby. Nach der Verschärfung des Geflüchtetenrechts sollte der drei Monate junge Säugling getrennt von seinen Eltern in die Türkei überführt werden. „Dass die Antragstellerin als drei Monate altes Kind nicht von den Eltern getrennt werden sollte, liegt auf der Hand“, heißt es in der unanfechtbaren Gerichtsentscheidung, die auch deutliche Kritik an der Vorgehensweise der Behörden enthält. Zum Artikel

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