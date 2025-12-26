USA attackieren Ziele in Nigeria. Die US-Streitkräfte greifen an Weihnachten Ziele im Nordwesten Nigerias an. Der US-Präsident teilt mit, es handle sich um einen „Schlag gegen den Terrorismus“, der Vergeltung für „das Abschlachten von Christen“ sei. (SZ Plus) Zum Artikel

Selenskij kündigt Treffen mit Trump an. Die Ukraine und die USA nähern sich einer gemeinsamen Position für ein Angebot an Russland an. Nun will Wolodimir Selenskij kurzfristig Donald Trump treffen. Doch viele Inhalte seines 20-Punkte-Plans wirken angesichts der russischen Positionen wenig realistisch. Zum Artikel

Ifo-Präsident Fuest fordert mehr Mut. Das Jahr 2025 hat Ifo-Präsident Clemens Fuest schon abgehakt. Er kritisiert die Bundesregierung deutlich und warnt vor Dauerstagnation„Alles, was schwierig ist, wird auf die lange Bank geschoben“. 2026 könnte wirtschaftlich vielleicht etwas besser werden, aber eine Garantie für Wachstum gebe es nicht. (SZ Plus) Zum Interview

Moderator Kimmel kritisiert Trump in Weihnachtsrede heftig. Im britischen TV hält der US-Amerikaner eine „alternative Weihnachtsansprache“, und greift die US-Regierung scharf an. „Tyrannei boomt hier“, sagt Kimmel. Zum Liveblog zur US-Politik

Thorsten Frei will nicht stoisch am Koalitionsvertrag festhalten. Angesichts der schwierigen Wirtschaftslage möchte der Kanzleramtschef „flexibler handeln“. Eine Koalition müsse die Kraft haben, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Das deutsche Gesundheitssystem sei zu teuer, meint Frei. Zum Artikel

Die Münchner Eisbachwelle ist wieder da. Seit dem ersten Weihnachtstag lässt sich an dem weltbekannten Spot am Englischen Garten in München wieder surfen. Zwei Monate lang hatte sich die Welle nicht mehr aufgebaut. Aktivisten haben das Münchner Wahrzeichen auferstehen lassen. Doch sie können sich nicht dazu bekennen, denn es droht ein hohes Bußgeld. (SZ Plus) Zum Artikel

Weitere wichtige Themen