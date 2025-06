Was heute wichtig war

Regierungskoalition in den Niederlanden zerbrochen. Im Streit über einen härteren Kurs in der Asylpolitik lässt der als eigensinnig und unberechenbar geltende Rechtspopulist Wilders das Vier-Parteien-Bündnis in den Niederlanden platzen. Premier Dick Schoof kündigt Neuwahlen an. Wie eine künftige Regierung ohne Wilders gebildet werden könnte, ist jedoch unklar. Zum Artikel