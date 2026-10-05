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SZ am AbendNachrichten vom 5. Oktober 2026

Lesezeit: 1 Min.

„Wir brauchen eine wesentlich breitere progressive Mehrheit“: Premier Pedro Sánchez hofft auf mehr Rückhalt für seine geplante Mietrechtsreform.
„Wir brauchen eine wesentlich breitere progressive Mehrheit“: Premier Pedro Sánchez hofft auf mehr Rückhalt für seine geplante Mietrechtsreform.
Eduardo Parra/EUROPA PRESS/dpa

Was heute wichtig war.

Von Juri Auel

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Was heute wichtig war

Spanien: Sánchez löst das Parlament auf und setzt Neuwahlen an. Der Premier reagiert auf das Scheitern seiner Mietrechtsreform im Parlament – und sieht in der Krise eine Chance: Kann er mit dem Thema Wohnungsnot die linke Wählerklientel mobilisieren? Zum Artikel

Geheimdienstchefs: Deutschland droht gewaltsamer Konflikt mit Russland. Sabotage, Desinformation und Anschlagsversuche: Im Bundestag nennen BND, Verfassungsschutz und Militärischer Abschirmdienst Details der wachsenden Gefahren durch Moskau. Zum Artikel

Medizin-Nobelpreis: Zwei deutsche Preisträger. Peter Hegemann von der Humboldt-Universität Berlin und Georg Nagel von der Universität Würzburg sowie der US-Forscher Karl Deisseroth werden für ihre Entdeckungen im Bereich der Optogenetik ausgezeichnet. In diesem Jahr werden die Nobelpreise 125 Jahre alt. Zum Artikel

  • Forschung: Sieben Nobelpreise, die Ihren Alltag verändert haben.

In Deutschland steigt die Kinderarmut. Die Bundesregierung gibt vergleichsweise viel für Familien aus. Gleichzeitig ist Deutschland eines der wenigen Länder, in denen die Armutsquote von Kindern zunimmt. Eine OECD-Studie gibt Ratschläge für eine bessere Familienpolitik. Zum Artikel

USA ziehen überraschend Bomber aus Großbritannien ab. Offenbar aus Angst vor iranischen Anschlägen hat die US-Luftwaffe zwölf „B-1“-Flugzeuge vom südenglischen Stützpunkt Fairford abgezogen. Gewarnt wird auch vor Attacken auf US-Flugplätze in Deutschland. Zum Artikel

Verdacht auf Pest-Laborunfall in Russland – Behörden dementieren. Eine Laborantin soll in einem sibirischen Krankenhaus an der Lungenpest gestorben sein. Offiziell heißt es nun, die Frau habe an einer Lungenentzündung gelitten. Doch Vorsichtsmaßnahmen gelten. Zum Artikel

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