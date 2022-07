Von Leopold Zaak

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Nahverkehrsbranche für befristete Verlängerung des Neun-Euro-Tickets. Oliver Wolff, der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen, fordert eine Übergangslösung um weitere zwei Monate. "Das Ticket könnte im September und Oktober weiter gelten und so die Bürgerinnen und Bürger von den hohen Energiepreisen entlasten", sagt er. Die befristete Verlängerung verschaffe Politik und Branche Zeit, ein dauerhaftes Angebot für ein bundesweites Nahverkehrsticket zu entwickeln. Zum Artikel (SZ Plus)

Kapitol-Ausschuss fordert Konsequenzen für Trump. Der ehemalige Präsident habe einem schwer bewaffneten, gewalttätigen und würtenden Mob befohlen, "zum Kapitol zu marschieren und zu versuchen, die friedliche Machtübergabe zu verhindern", sagt der Ausschussvorsitzende Thompson. Nach Aussage ehemaliger Mitarbeiter hat Trump während der Kapitol-Attacke noch "Öl ins Feuer" gegossen. Sicherheitsleute des damaligen Vizepräsidenten Pence fürchteten damals offenbar um ihr Leben. Zum Artikel

Hitzewelle in Griechenland, leichte Abkühlung in Deutschland. Von Freitag bis Dienstag steigen in Griechenland die Temperaturen auf 40 Grad, nachts fallen die Werte vielerorts kaum unter 30 Grad. In Spanien, Frankreich und Portgual melden die Behörden Erfolge bei der Bekämpfung der Waldbrände. In Deutschland kühlt es am Wochenende leicht ab, bereits am Montag steigen die Temperaturen aber wieder auf mehr als 30 Grad. Zum Liveblog

FDP pocht bei Bürgergeld auf Sanktionen. Zum neuen Jahr will die Bundesregierung das Hartz-IV-System ersetzen. Noch haben die Liberalen aber große Vorbehalte gegen die Pläne von SPD-Sozialminister Heil. Die Liberalen pochen beim Nachfolgemodell für die Grundsicherung auf die Beibehaltung von Sanktionen, wenden sich gegen neue Berechnungsweisen und wollen bessere Zuverdienstmöglichkeiten für Leistungsbezieher. Zum Artikel

Schlechte Nachrichten für verschuldete Staaten. Je höher die Verbindlichkeiten, desto mehr werden steigende Zinsen zum Problem. Die Leitzins-Erhöhung könnte vor allem Italien und Frankreich treffen, aber auch Länder, die sich auf einem Konsolidierungskurs bewegen. Zum Artikel

MEINUNG Die Zinserhöhung ist ein überfälliger Schritt

Deutschland zieht ins EM-Halbfinale ein. Durch einen Treffer von Lina Magull führen die deutschen Frauen gegen Österreich lange mit einem Tor. Kurz vor Schluss macht Alexandra Popp nach einem Patzer der gegnerischen Torhüterin alles klar. In einem intensiven Spiel treffen beide Teams mehrfach Pfosten und Latte. Zum Artikel

Trauer um Uwe Seeler. Er war ein gefürchteter Stürmer, Torschützenkönig, deutscher Meister und WM-Zweiter. Doch vor allem war Seeler Hamburger im besten, bescheidenen Sinne. Zum Nachruf (SZ Plus)

Krieg in der Ukraine

Getreideexport soll in der Türkei gemeinsam überwacht werden. Im Konflikt um die Blockade der Ausfuhren aus der Ukraine wollen UN, Türkei, Russland und Ukraine an diesem Freitag eine Vereinbarung unterschreiben. Der ukrainische Präsident Selenskij äußert sich optimistisch über die militärische Lage. Eine Mehrheit der Bundesbürger trägt die Sanktionen gegen Russland trotz möglicher Probleme bei der Energieversorgung und konjunktureller Risiken mit. Zum Liveblog

EU setzt siebtes Sanktionspaket gegen Russland in Kraft. Gold und Goldschmuck aus Russland dürfen nicht mehr in die Europäische Union importiert werden. Ebenfalls auf der Sanktionsliste stehen nun ein bekannter Schauspieler und der Präsident des Motorrad- und Rockerklubs "Nachtwölfe". Zudem soll Russlands größte Bank, die Sberbank künftig zu denjenigen Finanzinstituten gehören, deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen eingefroren werden können. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

In große Fußstapfen getreten. Ein Hobby-Paläontologe will in den Dellen der Steine eines Restaurants einen wichtigen wissenschaftlichen Fund gemacht haben. Es stellt sich heraus: Er hat recht. Zum Artikel