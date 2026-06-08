Netanjahu brüskiert Trump mit Angriffen auf Iran. Der US-Präsident mahnt den israelischen Regierungschef telefonisch zur Zurückhaltung, doch Israel griff noch in der Nacht zum Montag erneut Iran an. Zum Artikel

Chinas Staatschef Xi Jinping besucht Nordkorea. Bei dem zweitägigen Gipfeltreffen in der Hauptstadt Pjöngjang will Xi unter anderem gemeinsame Sicherheitsinteressen besprechen. Es ist Xis erster Besuch in dem weithin isolierten Nachbarland seit sieben Jahren. Machthaber Kim Jong Un empfängt ihn und seine Ehefrau Ri Sol Ju auf dem roten Teppich. Zum Artikel

Merz und Macron beenden Kampfjet-Projekt FCAS. Der deutsche Kanzler und der französische Präsident haben sich nach Angaben aus Regierungskreisen darauf verständigt, ⁠das gemeinsame Kampfflugzeug-Projekt FCAS aufzugeben. Die beiden Länder können sich in Punkten der Zusammenarbeit nicht einigen. Zum Artikel

Stromausfall in Reutlingen: Wieder ein Anschlag aufs Stromnetz? Nach einem Stromausfall mit Zehntausenden Betroffenen sehen Ermittler Parallelen zum Blackout von Berlin Anfang des Jahres. Sie prüfen den Verdacht auf Brandstiftung. Der Vorfall könnte eine Serie mutmaßlich linksextremer Anschläge auf die Stromversorgung fortsetzen. Zum Artikel

Der hohe Ölpreis bringt die EZB in ein Dilemma. Die erneute Eskalation im Iran-Konflikt verschärft die Inflationssorgen bei den Notenbankern. Die Europäische Zentralbank steckt in einem Dilemma. Die Anhebung der Leitzinsen wird erst mit einem Zeitverzug von rund einem Jahr ihre preisdämpfende Wirkung voll entfalten. Zum Artikel

Armenien ist nach der Parlamentswahl auf Europa-Kurs. Ministerpräsident Paschinjans Partei gewinnt die Wahl mit knapp 50 Prozent der Stimmen und kann allein regieren. Der Sieg ermöglicht es ihm, Armenien weiter der EU anzunähern und die Abhängigkeit von Russland zu verringern. Zum Artikel

MEINUNG Dieses Wahlergebnis ist eine Niederlage für Wladimir Putin

Was heute sonst noch wichtig war

Ausblick: Fußball-WM

Die US-Elf vor der WM im eigenen Land: Wir gegen die Welt! Die Motivation der US-Nationalspieler vor der Heim-WM ist so einfach wie einleuchtend: Wenn sie schon irgendwo mitmachen, dann wollen sie auch gewinnen. Und Donald Trump mag keine Verlierer. Zum Artikel

Ein interaktiver Überblick über einen Globus im Fußballfieber. Von kleinen Karibikstaaten und ehemaligen Geheimfavoriten bis zu den Gastgeberländern USA, Mexiko, Kanada und ihren Herausforderungen: eine Übersicht über die 48 Mannschaften, die an der WM 2026 teilnehmen. Zum Artikel

Teamarzt über Eriksen nach erneutem Zusammenbruch: „Es geht ihm gut“. Seit einigen Jahren spielt der dänische Nationalspieler mit einem Defibrillator-Implantat. Beim Test gegen die Ukraine kollabiert Eriksen erneut – doch Dänemarks Verband gibt vorsichtig Entwarnung. Zum Artikel

Deutsches Mittelfeldzentrum: Ein Duo, auf das die wenigsten gewettet hätten. Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha werden bei der WM das Herz des deutschen Mittelfelds bilden. Bundestrainer Nagelsmann musste kreativ werden, weil er sich selbst dazu zwang. Zum Artikel