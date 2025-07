Israels Premier Netanjahu trifft Trump. In dem Gespräch an diesem Montag im Weißen Haus soll es um die Lage in Gaza gehen. Der US-Präsident hat seit dem Ende des Irankriegs vor knapp zwei Wochen immer wieder betont, dass er jetzt auch im Gazastreifen eine Waffenruhe wünscht. Zum Artikel

Flut in Texas: Behörden weisen sich gegenseitig Verantwortung zu. Mehr als 80 Menschen sterben nach sintflutartigen Regenfällen. Mitten in der Bergung beginnt die Suche nach den Schuldigen. In der Kritik steht unter anderem der Nationale Wetterdienst. Dieser wehrt sich. Ein Vertreter sagt: „Unsere Arbeit war so gut, wie sie sein konnte.“ Zum Artikel (SZ Plus)

Polnische Grenzkontrollen beginnen. Von diesem Montag an kontrolliert Polen Einreisende aus Deutschland – eine Antwort auf deutsche Grenzkontrollen. Bundesinnenminister Dobrindt will mit seinen europäischen Amtskollegen über eine weitere Verschärfung des Asylrechts debattieren. Zum Artikel

Israel und Jemen greifen einander an. Israels Militär meldet Raketenbeschuss aus Jemen. Kurz zuvor hatte die israelische Luftwaffe nach eigenen Angaben militärische Einrichtungen der Huthi-Miliz in Jemen angegriffen. Ziele seien die von der Miliz kontrollierten Häfen gewesen. Zum Liveblog

Angriffe jüdischer Siedler auf Palästinenser im Westjordanland nehmen massiv zu. Häufig sind es jugendliche Rechtsradikale, die Schäfer drangsalieren, die mit ihren Herden durch das unwegsame Jordantal ziehen. „Hügeljugend“ werden diese extremistischen Gruppen in Israel genannt. Ziel von Angriffen wurden jetzt auch deutsche Journalisten. Zum Artikel (SZ Plus)

Digitalminister Wildberger will zwei Bundesländer zu Testregionen machen. Der CDU-Politiker möchte die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung vorantreiben. Das Ziel sei es, „in zweieinhalb Jahren 50 Prozent mehr digitale Bürgerleistungen“ in den zwei Ländern zu haben. Welche beiden es sein werden, ist noch offen. Zum Interview (SZ Plus)

Missbrauchsskandal erschüttert Frankreich. An katholischen Privatschulen sollen Kinder systematisch missbraucht worden sein, von Sadismus, Vergewaltigung und Folter ist die Rede. Die extreme Rechte hält die Aufregung darüber für einen woken Kreuzzug gegen alte Erziehungsmethoden. Zum Artikel (SZ Plus)

Neue Vorwürfe gegen BASF und die Aktivitäten in China. Der deutsche Chemiekonzern soll Titandioxid aus der chinesischen Region Xinjiang bezogen haben. Ein neuer Bericht der Organisation Global Rights Compliance legt nun Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette nahe. BASF setzt die Lieferungen zunächst aus. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Tennis in Wimbledon: Siegemund erreicht überraschend das Viertelfinale (SZ Plus)