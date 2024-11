Geheime Informationen aus Netanjahus Büro geleakt. In Israel sind wegen des Verdachts der Weitergabe geheimer Informationen mehrere Personen festgenommen worden. Das berichten israelische Medien übereinstimmend, nachdem ein Ermittlungsrichter eine Nachrichtensperre zu dem Fall teilweise aufgehoben hat. Die Weitergabe der Geheiminformationen könne Israels Kriegsziele im Gazastreifen gefährden, heißt es. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

In der Republik Moldau steht am Sonntag die Stichwahl an. Es könnte knapp werden für Präsidentin Maia Sandu, die in der ersten Abstimmung vor zwei Wochen auf 42 Prozent kam. Sandus Konkurrent ist Alexandr Stoianoglo von den russlandfreundlichen Sozialisten. Er erhielt in der ersten Runde 26 Prozent und könnte nun jene Stimmen auf sich vereinigen, die in der ersten Runde an andere prorussische Kandidaten gingen. Zum Artikel

Der Staatsanwalt und die Kokainbande: Justizministerium in Hannover wusste seit mehr als zwei Jahren von Korruptionsverdacht. Als Staatsanwalt brachte er eine berüchtigte Drogenbande hinter Gitter. Jetzt sitzt Yashar G. selbst in Untersuchungshaft: wegen des Verdachts auf Bestechlichkeit, Geheimnisverrat und Strafvereitelung. Womöglich hätte er das Verfahren gegen die Kokainhändler nicht führen dürfen. Zum Artikel (SZ Plus)

Paris verbannt den Durchgangsverkehr aus dem historischen Zentrum. Am Montag geht es los. Dann werden auf insgesamt fünf Quadratkilometern Zonen mit eingeschränktem Verkehr eingerichtet. Anne Hidalgo, die sozialistische Bürgermeisterin, will aus der französischen Hauptstadt eine Stadt für Radfahrer und Fußgänger machen. Nicht allen gefällt das. Zum Artikel

Bundesliga: Stuttgart und Leverkusen trennen sich torlos. Nach dem späten 2:2 vor einer Woche in Bremen verpasst der deutsche Fußball-Meister beim 0:0 gegen Vize VfB Stuttgart trotz klarer Überlegenheit erneut einen Sieg. Während die Leverkusener damit im Verlauf des Wochenendes sogar von Rang drei rutschen könnten, droht den Schwaben ein Abgleiten ins Mittelfeld der Tabelle. Zum Artikel

Alles Wichtige zur Wahl in den USA

Wappnen für ein zweites Mal Donald Trump. Im Kanzleramt laufen Planspiele für den Fall einer Rückkehr des Republikaners ins Weiße Haus. Besonders in einem Bereich hat Berlin versucht, Vorsorge zu treffen - die Agenda des Kanzlers nach dem 5. November zeigt, was alles auf dem Spiel stehen könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

Was Putin sich von der US-Wahl erhofft. Besonders wichtig dürfte für Russlands Machthaber sein, wie sich der Wahlausgang auf die Waffenlieferungen des Westens an die Regierung in Kiew auswirkt. In Russland hofft man auf eine Spaltung in der Nato und auf ein Auseinanderfallen der Solidarität mit der Ukraine. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Proteste in Bolivien: Anhänger von Ex-Präsident Morales nehmen Soldaten als Geiseln