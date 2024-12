US-Sicherheitsberater: Netanjahu bereit für Gaza-Deal. Ziel sei es, noch in diesem Monat ein Abkommen über eine Waffenruhe sowie die Freilassung der Geiseln abzuschließen, sagt Jake Sullivan laut Berichten. Er glaube nicht, dass Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu die laufenden Verhandlungen über ein Abkommen bis zur Amtsübernahme von US-Präsident Donald Trump am 20. Januar hinauszögere. Zum Liveblog

Mercedes-Chef fordert langfristige E-Auto-Förderung. Sein Unternehmen habe bereits „zweistellige Milliardenbeträge“ in die E-Mobilität investiert, sagt Ola Källenius der Süddeutschen Zeitung. „Wir wollen einen erfolgreichen Pfad in Richtung Nullemissionen.“ In der Industrie- und Wirtschaftspolitik sieht er aber Defizite, etwa bei Kaufanreizen für E-Autos - und fordert von der neuen Bundesregierung Reformen am Arbeitsmarkt. Zum Interview (SZ Plus)

Neue Studie: 21 Prozent der Menschen in Deutschland leben in Armut. Der Paritätische Gesamtverband hat errechnet, wie viele Menschen in der Bundesrepublik in Armut leben, wenn man die Mietkosten einbezieht. Das Ergebnis: Es sind 17,5 Millionen - statt wie bisher angenommen zwölf Millionen. Das Fazit der Studienautoren: „Wohnen macht arm.“ Wer die hohen Wohnkosten nicht berücksichtige, übersehe das Ausmaß von Armut im Land. Zum Artikel (SZ Plus)

Heil bringt längere Zahldauer des Kurzarbeitergeldes auf den Weg. Die Bezugsdauer soll von zwölf auf bis zu 24 Monate steigen. So will der Bundesarbeitsminister den erwarteten Anstieg der Arbeitslosigkeit dämpfen: „Ohne die Verlängerung der Bezugsdauer kann davon ausgegangen werden, dass es zu einem erheblichen Personalabbau bei den von Kurzarbeit betroffenen Betrieben kommen würde“, heißt es in einem Entwurf. Zum Artikel

Biden begnadigt 39 Menschen - und verkürzt die Strafen von fast 1500. Bei den rund 1500 Straftätern handele es sich um Personen, die ihre Strafen seit der Corona-Pandemie im Hausarrest verbüßten und sich erfolgreich wieder in ihre Familien und Gemeinden integriert hätten, teilt das Weiße Haus mit. Bei den 39 Begnadigungsfällen gehe es um Verurteilungen wegen nicht gewalttätiger Straftaten. Zum Liveblog

Selenskijs Stabschef: Ukraine noch nicht zu Gesprächen mit Russland bereit. Andriy Yermak sagt zur möglichen Wiederaufnahme der Gespräche mit dem Kreml: „Wir haben nicht die Waffen, wir haben nicht den Status, den wir haben wollen. Wir wollen in die Nato aufgenommen werden und genau wissen, welche klaren Garantien wir haben, die uns die Gewissheit geben, dass Putin in zwei bis drei Jahren nicht zurückkommen wird.“ Zum Liveblog

Weitere wichtige Themen

Finanzminister Kukies: Kindergelderhöhung und Steuerentlastung erst 2025 möglich