Von Juri Auel

Was wichtig war

Nawalny in Russland festgenommen. Der 44-Jährige sei zur Fahndung ausgeschrieben gewesen, teilt der Strafvollzug mit. Bis zur Entscheidung des Gerichts bleibe er in Untersuchungshaft. Der Kremlkritiker soll während seines Aufenthalts in Deutschland, wo er sich von dem in Russland verübten Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok erholte, gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen haben. Chronik einer angekündigten Festnahme von Silke Bigalke. Nawalnys Festnahme stößt international auf Kritik. Die Reaktionen

Trump will noch mehr als 100 Begnadigungen aussprechen. Der US-Präsident will vor seinem Ausscheiden aus dem Amt Berichten zufolge noch Dutzende Amerikaner begnadigen - sich selbst und seine Familie aber wohl nicht. Sein Nachfolger Biden will am Tag seines Amtsantritts wichtige Vorhaben per Dekret umsetzen. Aktuelle Meldungen zur US-Wahl

Söder über CDU-Parteitag: "Es kommt jetzt nicht auf das Ego eines Einzelnen an." Nach der Wahl Laschets zum neuen CDU-Chef lässt Bayerns Ministerpräsident bei der Talkrunde von Anne Will durchblicken, dass das letzte Wort in der K-Frage noch nicht gesprochen ist. Zur TV-Kritik von Joachim Käppner.

Honduranische Geflüchtete in Guatemala mit Gewalt aufgehalten. Guatemaltekische Einsatzkräfte haben mit Schlagstöcken und Tränengas die neue sogenannte Migrantenkarawane mit mehreren Tausend Menschen auf ihrem Weg Richtung USA gestoppt. Mehrere Menschen seien verletzt worden, hieß es.

Plattenproduzent Phil Spector gestorben. Spector hat die "Wall of Sound" erfunden und fast alles erschaffen, was groß und heilig ist in der Popmusik - und dann sein Lebenswerk zerstört. Nun ist der verurteilte Mörder im Gefängnis an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Zum Nachruf von Willi Winkler

Eintracht Frankfurt besiegt Schalke mit 3:1. Der von Real Madrid ausgeliehene Luka Jovic trifft nach seiner Einwechslung zweimal. Hoffnung macht den Königsblauen die offenbar baldige Rückkehr von Klaas-Jan Huntelaar.

Die News zum Coronavirus

RKI: 7141 Neuinfektionen und 214 Todesfälle gemeldet. Vor einer Woche hatte das RKI 12 497 Neuinfektionen und 343 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Scholz spricht sich für längeren und schärferen Lockdown aus. Aktuelle Meldungen aus Deutschland

Slowakei: Künftig negativer Corona-Test für Weg zur Arbeit notwendig. Der slowakischen Regierung zufolge soll es schon ab diesem Montag wieder Corona-Massentests im ganzen Land geben. In Brasilien haben die Impfungen begonnen - was für Präsident Bolsonaro allerdings eine Niederlage bedeutet. Aktuelle Meldungen weltweit

Was wichtig wird

Bayern: FFP2-Maskenpflicht in Einzelhandel und Nahverkehr tritt in Kraft. Die bisher üblichen Alltagsmasken dürfen beim Einkaufen und im Nahverkehr nicht mehr getragen werden. Wie FFP2-Masken helfen und was bei der Wiederverwendung zu beachten ist (SZ Plus). Zudem tagt das Corona-Kabinett der Bundesregierung zur Vorbereitung auf die Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag.

Vertrauensabstimmung im italienischen Parlament. Ministerpräsident Conte versucht in der andauernden Regierungskrise, eine erste wichtige Hürde zu überwinden. In der größeren der beiden Kammern will sich der parteilose Jurist zur Krise erklären. Verliert Conte die Abstimmung, wird sein Rücktritt wahrscheinlicher. Spannender wird es am Dienstag im Senat, wo ebenfalls eine Vertrauensabstimmung im Raum steht.

Maas reist zu Gesprächen über Erdgas-Konflikt in die Türkei. In Ankara wird sich der deutsche Außenminister mit seinem Amtskollegen Çavuşoğlu treffen. Die Türkei und Griechenland wollen am 25. Januar Gespräche über die Lösung des Konflikts wiederaufnehmen. Deutschland versucht, zwischen beiden Ländern zu vermitteln. Griechenland wirft der Türkei vor, in Meeresgebieten nach Erdgasvorkommen zu suchen, die nach internationalem Seerecht nur von Griechenland ausgebeutet werden dürften. Nach Lesart Ankaras gehören diese Gebiete zum türkischen Festlandsockel.

Eurogruppe berät über Corona-Aufbaupläne. Sie sind Voraussetzung dafür, Hilfen aus dem 750 Milliarden Euro schweren EU-Aufbaufonds zu bekommen. Bundesfinanzminister Scholz und seine Kollegen beraten zudem über Maßnahmen gegen die wirtschaftliche Ungleichheit in der gemeinsamen Währungszone. Themen sind auch die künftige Zusammenarbeit mit den USA in der Wirtschafts- und Währungspolitik und die Stärkung des Euro als international bedeutsame Währung.

Frühstücksflocke

Geteilte Freude. Vor genau 100 Jahren wurde in einem Londoner Theater erstmals der Trick mit der "zersägten Jungfrau" gezeigt. Es dauerte lange, bis auch mal ein Mann zerteilt wurde. Martin Zips schreibt über den Klassiker der Zauberkunst und seine erstaunliche Geschichte.