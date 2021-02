Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Alexej Nawalny, eingesperrt bereits im Gerichtssaal in Moskau.

Was wichtig ist und wird.

Von Julia Hippert

Was wichtig ist

Gericht verurteilt Nawalny zu dreieinhalb Jahren Haft. Grund sind Verstöße gegen Bewährungsauflagen, die der russische Oppositionspolitiker begangen haben soll. Doch darum ging es bei dem Prozess nur vordergründig. In Wahrheit ging es um Putin, schreibt Silke Bigalke. Nach dem Urteil kommt es zu Protesten in Moskau und St. Petersburg, bei denen Menschenrechtlern zufolge fast 1400 Menschen festgenommen werden. Mehr dazu

Bezos tritt als Vorstandschef von Amazon zurück. Der zweitreichste Mann der Welt gibt die Leitung des operativen Geschäfts ab. Dennoch wird er weiter Einfluss auf die Geschicke Amazons haben. Das Unternehmen verkündete für 2020 neue Rekordzahlen bei Umsatz und Gewinn. Zur Meldung Bezos will sich um andere Projekte kümmern. Dabei geht es vor allem um Selbstverwirklichung, schreibt Jürgen Schmieder. (SZ Plus)

Gamestop-Aktie verliert 65 Prozent. Der Kampf der Reddit-Rebellen gegen Hedgefonds hat die Aktie von Gamestop in absurde Höhen getrieben. Jetzt geht es in die andere Richtung. Von Harald Freiberger

Viertligist Essen wirft Leverkusen aus DFB-Pokal - Bremen, Kiel und Dortmund im Viertelfinale. Obwohl RWE in der Verlängerung hinten liegt, siegt der Underdog noch mit 2:1 (0:0, 0:0) und steht nun erstmals seit 27 Jahren wieder in der Runde der letzten acht. Zum Spielbericht von Ulrich Hartmann. Holstein Kiel, das zuvor den Titelverteidiger rausgeworfen hatte, setzt sich nach Elfmeterschießen im Zweitligaduell gegen Darmstadt durch. Werder Bremen hält sich gegen Greuther Fürth schadlos und ist ebenfalls eine Runde weiter. Borussia Dortmund rettet sich nach einem 3:2 nach Verlängerung gegen Paderborn in die nächste Runde. Mehr dazu

Die News zum Coronavirus

"Ich spreche lieber von einem Impfwunder." Hätte die EU bei der Impfstoff-Beschaffung besser verhandeln müssen? Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann verteidigt das Vorgehen, Ex-EU-Kommissionschef Juncker mahnt eine klarere Kommunikation an. Ein Gespräch über Pandemie, Grenzschließungen und den Brexit. Interview von Claudia Henzler und Matthias Kolb (SZ Plus)

9705 Neuinfektionen und 975 weitere Todesfälle in Deutschland. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag dem Robert-Koch-Institut zufolge am Mittwochmorgen bei 82,9. Die Leiterin der Bußgeldstelle des Ordnungsamtes der nordrhein-westfälischen Stadt Hagen sowie einer ihrer Mitarbeiter werden nach der Teilnahme an einer Querdenker-Demonstration suspendiert. Weitere Meldungen aus Deutschland

Niederlande verlängern Lockdown und lockern leicht. Das öffentliche Leben soll bis Anfang März heruntergefahren werden, dafür öffnen Schulen und Kindergärten schon früher. Mehr Nachrichten aus aller Welt

EXKLUSIV "Es droht wieder ein Dauer-Lockdown." Null Corona-Fälle, das wäre für die Wirtschaft am besten, sagt Ifo-Ökonom Andreas Peichl. Er warnt davor, zu früh zu lockern - damit sich die Schließungen nicht bis 2022 hinziehen. Interview von Bastian Brinkmann (SZ Plus)

Außerdem wichtig:

Was wichtig wird

Treffen der Koalitionsspitzen. Es ist das erste Spitzengespräch seit der Wahl von Laschet zum CDU-Vorsitzenden. Welche Themen die Partei- und Fraktionschefs von Union und SPD mit Kanzlerin Merkel besprechen werden, war zunächst offen.

Kabinett will Urheberrechtsreform beschließen. Die rasante Entwicklung der digitalen Welt mit der Bedeutung von großen Plattformen und sozialen Netzwerken macht neue Urheber-Regeln notwendig. Die Reform soll das rechtliche Verhältnis zwischen Urheber, Internet-Plattformen und den Nutzern festlegen, wenn es zum Beispiel um das Hochladen von Fotos, Artikelteilen oder Videoausschnitten geht. Vor allem bei Verstößen muss geklärt sein, wer für Inhalte verantwortlich ist.

Mattarella bestellt früheren EZB-Chef Draghi zu Gespräch ein. Italiens Präsident Mattarella hofft auf die Lösung der Regierungskrise. Eine Neuwahl schloss Mattarella aus. Angesichts der Corona- und der Wirtschaftskrise sei dies unklug. Am Freitag hatte er den Präsidenten der Abgeordnetenkammer, Roberto Fico, eine neue Mitte-Links-Mehrheit ausloten zu lassen. Premier Conte war am 26. Januar zurückgetreten. Er und seine Mitte-Links-Regierung führen seither kommissarisch die Geschäfte weiter.

UN-Gericht urteilt im Rechtsstreit Iran gegen USA. Nach Verhängung von Sanktionen durch die USA hatte Iran das Land 2018 vor den Internationalen Gerichtshof gebracht. Die USA legten Beschwerde ein. Das Gericht wird nun nur über diese Einwände und seine eigene Zuständigkeit urteilen.

Entwicklung im Impfstoffstreit zwischen Großbritannien und der EU. Der britische Staatsminister Gove hat Gespräche mit EU-Kommissionsvizepräsident Sefcovic sowie der nordirischen Regierungsspitze angekündigt. Die EU hatte als Reaktion auf Lieferkürzungen des Impfstoffherstellers Astra Zeneca angekündigt, künftig stärker zu überwachen, wohin wie viel Impfstoff exportiert wird. Zunächst klang es so, als wolle Brüssel dafür an der irisch-nordirischen Grenze Kontrollen durchführen und damit einen Notfallmechanismus aktivieren. Später lenkte die Kommission ein.

Frühstücksflocke

Ende der Zeitschleife. Der "Murmeltiertag" steht seit dem Film mit Bill Murray für einen Tag, der sich endlos wiederholt. Auch im Lockdown fühlt sich jeder Tag gleich an. Obwohl Murmeltier Phil beim diesjährigen Murmeltiertag sechs weitere Winter-(Lockdown-)Wochen vorhersagt, besteht die Hoffnung auf ein Ende der Monotonie. Von Alexander Menden