Was heute wichtig war

Nato: Wadephul unterstützt Trumps Forderung für Fünf-Prozent-Ziel. Der neue deutsche Außenminister stellt sich in der Frage nach mehr Ausgaben für die Verteidigung hinter den US-Präsidenten. Der hatte von den Nato-Partnern gefordert, künftig fünf Prozent des BIP in die Verteidigung zu investieren. Man folge dieser Einschätzung, sagt Wadephul nach einem Gespräch mit US-Außenminister Rubio in der Türkei. Zum Artikel