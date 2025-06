Nato folgt Trump: Fünf-Prozent-Ziel beschlossen. Die anderen 31 Nato-Staaten schließen sich beim Gipfel im niederländischen Den Haag dem Vorstoß des US-Präsidenten an, die Militärausgaben drastisch anzuheben. Trump spricht von einem „monumentalen Sieg“ für sein Land. Zum Liveblog

Polizei schlägt mit bundesweiter Razzia gegen Hass im Netz zu. Volksverhetzung, Beleidigung und Propagandadelikte: Die Zahl der polizeilich registrierten Hasspostings mit meist rechts motiviertem Hintergrund hat sich in vier Jahren vervierfacht. Bei deutschlandweit 180 Einsätzen gehen die Behörden gegen die Urheber vor. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV: ÖPNV-Ausbau würde Bund mindestens 1,4 Milliarden Euro mehr pro Jahr kosten. Die von der Bundesregierung versprochene Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs könnte viel teurer werden. Das geht aus einem Gutachten im Auftrag des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen hervor, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Zum Artikel

Northvolt: Reiche kritisiert Habecks Entscheidungen. Die Förderung des mittlerweile insolventen Batterieherstellers könnte den Steuerzahler teuer zu stehen kommen. Die neue Wirtschaftsministerin sagt, die Investitionsentscheidung sei mit guter Absicht getroffen worden – habe sich aber als „fehlerhaft“ erwiesen. Zum Artikel

Iran könnte über etwa 400 Kilogramm 60-prozentiges Uran verfügen. Der genaue Lagerort ist nach den jüngsten Luftschlägen unklar. Experten schätzen, dass bereits 40 Kilogramm dieses Urans für einen Atomsprengkopf ausreichen und Iran mit 500 bis 600 Zentrifugen waffenfähiges Uran herstellen könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

DFB muss in Sommermärchen-Affäre 130 000 Euro Strafe zahlen. Das Landgericht Frankfurt spricht den Deutschen Fußball-Bund im Prozess um die Zahlungsflüsse rund um die Weltmeisterschaft 2006 schuldig. Die Staatsanwaltschaft hatte dem DFB vorgeworfen, etwa 2,7 Millionen Euro an Steuern hinterzogen zu haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen