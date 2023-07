SZ am Morgen

Blockade gelöst: Erdoğan, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson am Abend vor dem Gipfel in Vilnius.

Von Philipp Saul

Erdoğan gibt Blockade von Schwedens Nato-Beitritt auf. Der türkische Präsident will seinem Parlament das Beitrittsprotokoll nun doch vorlegen und sich dafür einzusetzen, dass es verabschiedet wird. Das solle "so bald wie möglich" passieren, sagt Nato-Generalsekretär Stoltenberg. Zuvor hatte Erdoğan noch Bedingungen für eine Zustimmung gestellt: Erst solle die EU die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei wieder aufnehmen. Zum Artikel

Beim Nato-Gipfel wird sich ein "Klub der Ukraine-Unterstützer" gründen. Der zweitägige Nato-Gipfel im litauischen Vilnius soll von diesem Dienstag an die Stärke der Allianz in Zeiten des russischen Angriffskrieges demonstrieren. Der Ukraine soll für die Zeit nach dem Krieg dauerhafte militärische, wirtschaftliche, politische und diplomatische Unterstützung zugesagt werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Neuer Anlauf für deutsch-französischen Kampfpanzer. Bei gemeinsamen Rüstungsprojekten hatte es zuletzt gehakt, nun wollen die Verteidigungsminister beider Länder einen Versuch unternehmen, die stockende Entwicklung eines gemeinsamen Kampfpanzers doch noch zum Erfolg zu führen. Es geht darum, einen Nachfolger für den deutschen Leopard 2 und die französischen Leclerc-Panzer zu entwickeln. Im Detail muss noch geklärt werden, wer welche Teile entwickelt, es geht um Know-how und um Arbeitsplätze. Zum Artikel

Israelisches Parlament billigt Teile umstrittener Justizreform. Die Knesset stimmt in erster Lesung einem Gesetzentwurf zu, mit dem die Kontrollfunktion des obersten Gerichts stark eingeschränkt werden soll. Der Justiz soll es künftig nicht mehr möglich sein, Entscheidungen der Regierung oder einzelner Minister als "unangemessen" zu bewerten. Kritiker bezeichnen das Gesetz als Angriff auf den Rechtsstaat und die Gewaltenteilung. Bis die Änderung in Kraft tritt, sind noch zwei Lesungen notwendig. Zum Artikel

Viagra womöglich bald auch ohne Rezept. Seit Längerem wird debattiert, ob das Mittel gegen Erektionsstörungen nicht mehr vom Arzt verschrieben werden muss. An diesem Dienstag berät das zuständige Expertengremium, ob es Viagra und andere Potenzmittel rezeptfrei in der Apotheke zu kaufen geben soll. Zum Artikel

Verteilungskämpfe ums Wasser. Seit der Jahrtausendwende hat Deutschland mindestens 20 Prozent seines Grundwassers verloren. Hitze und Dürre verschärfen das Problem. Das bekommen auch Berlin, Hamburg und München zu spüren. Immer häufiger gibt es Konflikte zwischen Großstädten und deren Umland, aus dem sie ihr Trinkwasser beziehen. Zum Artikel

