Verwies am Donnerstag auch auf ein neues Gerichtsurteil in Schweden: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Von Laurenz Gehrke

Was heute wichtig ist

Stoltenberg will bei Schwedens Nato-Beitritt vermitteln. Der Nato-Generalsekretär setzt darauf, dass die Türkei kommende Woche ihre Blockade des Bündnisbeitritts Schwedens aufgibt. Dafür plant Stoltenberg, sich mit den Regierungschefs der beiden Länder zu treffen. Die Gespräche sollen am Montag in der litauischen Hauptstadt Vilnius stattfinden. Zum Artikel

Edeka und Rewe senken die Preise für manche Markenprodukte. "Nach dem starken Preisanstieg der letzten zwei Jahre werden Konsumentinnen zunehmend preissensibler", sagt Thomas Täuber, Leiter des Bereichs Einzelhandel bei der Beratungsfirma Accenture. Fast die Hälfte der Verbraucher schränkt sich ein. Sie steigen auf Eigenmarken der Händler um oder kaufen gezielt Sonderangebote, um zu sparen. Die Folge für die Marken ist dramatisch: "Der Preisdruck auf Markenhersteller ist so groß wie nie." Zum Artikel (SZ Plus)

USA wollen offenbar Streumunition an Ukraine liefern. Deren Einsatz wird heftig kritisiert, da die Munition oft noch nach langer Zeit die Bevölkerung gefährdet. Washington plant Medienberichten zufolge dennoch die Lieferung an die Ukraine. Das Pentagon wollte das zunächst nicht bestätigen. Zuvor hatte das Weiße Haus erklärt, eine Weitergabe von Streumunition an die Ukraine werde geprüft. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

Ultrarechte schließen US-Abgeordnete Taylor Greene aus. Sie ist für ihre Verschwörungsmythen und radikale Positionen international bekannt: Die republikanische Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus Marjorie Taylore Greene darf nach ihrer jüngsten Entgleisung wohl nicht mehr an Sitzungen des "House Freedom Caucus" teilnehmen, einer rechtsaußen verorteten Gruppe im US-Parlament. Sie hatte eine Kollegin als "kleines Miststück" beleidigt. Zum Artikel

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt wird bei "Maybrit Illner" hofiert. Der ehemalige Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt muss im ZDF-Talk nicht zum Maut-Debakel Stellung nehmen. Stattdessen ist er eingeladen, um die Krise zu kommentieren, in der die Ampelkoalition steckt - nicht erst seitdem Karlsruhe die Abstimmung über das sogenannte Heizungsgesetz gestoppt hat. Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang kommt unterdessen aus dem Defensiv-Modus gar nicht mehr heraus. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen