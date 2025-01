Was heute wichtig war

Nato will Ostsee schärfer überwachen. Mehr Drohnen und Schiffe, strengere Regeln, schärfere Sanktionen: Die Nato-Länder an der Ostsee beraten nach wiederholten Zerstörungen von Unterwasserkabeln und angesichts des Risikos durch Russlands sogenannte Schattenflotte über die Sicherheit in der Region und kündigen eine bessere Kontrolle des Binnenmeeres an. Zum Artikel