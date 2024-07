Nato-Gipfel in Washington startet. Das Militärbündnis feiert seinen 75. Gründungstag, begrüßt Schweden als jüngstes Mitglied und wird ein Unterstützungspaket für die Ukraine schnüren. Außerdem werden sich die Regierungsvertreter ein Bild von US-Präsident Biden und seinem körperlichen und geistigen Zustand machen. Ungarns Ministerpräsident Orbán wird erklären müssen, warum er sich auf seine persönliche "Friedensmission" zu Putin begeben hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Sprecherin beteuert: Biden wird nicht wegen Parkinson behandelt. Ein Bericht der New York Times über Besuche eines Parkinson-Spezialisten im Weißen Haus sorgt für Aufregung. Die Sprecherin des US-Präsidenten gerät in die Defensive, weicht Nachfragen aus und sagt nicht, zu welchem Zweck der Mediziner im Haus war und welche Spezialisten der 81 Jahre alte Biden konsultiert. Zum Artikel

EU-Botschafter wollen Aussprache über Orbáns "Friedensmission". Droht Ungarn wegen der Reise-Diplomatie zum Ukraine-Krieg seines Regierungschefs in Moskau und Peking der Entzug der EU-Ratspräsidentschaft? Zumindest darüber reden wollen einige EU-Botschafter mit ihrem ungarischen Kollegen, den jede Menge Kritik erwartet. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: UN-Sicherheitsrat diskutiert Angriff auf Kinderklinik in Kiew

Deutschlandticket wird teurer. Die Verkehrsminister verständigen sich auf eine Preiserhöhung beim Noch-49-Euro-Ticket. Die soll im kommenden Jahr greifen – sofern der Bund seine Versprechen zur Bezuschussung hält. Wie viel Kunden künftig für den Fahrschein zahlen müssen, wollen die Verkehrsminister im Oktober beschließen. Zum Artikel (SZ Plus)

Neue "Ariane"-Rakete soll erstmals starten. Nach jahrelangen Verzögerungen steht die europäische Trägerrakete an diesem Dienstag vor ihrem Erstflug. Bei dem Start geht es um Europas Rolle im All, die Unabhängigkeit von Russland und Elon Musks Unternehmen SpaceX. Martin Sion, Chef des Raketenherstellers Ariane Group, erklärt, wie es nach dem Start weitergeht. Zum Interview (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Liveblog zum Krieg in Nahost: Neue Kämpfe in Gaza-Stadt könnten Verhandlungen gefährden

Tennis-Turnier in Wimbledon: Zverev scheidet mit Knieverletzung im Achtelfinale aus

Alles zur Fußball-EM

Spaniens Rodri über das Halbfinale gegen Frankreich. Der Mittelfeldchef spricht im SZ-Interview über den harten Sieg gegen Deutschland und über das "Genie" Guardiola. Sein großes Ziel ist der EM-Titel mit Spanien: "Das wäre ein Traum." Dazu muss die Mannschaft am Abend in München Frankreich besiegen. Zum Interview (SZ Plus)

Zeit für ein paar neue Gesichter in der DFB-Elf. Das Nationalteam steht nach der EM vor einem Umbruch. Wer soll Kroos ersetzen? Ist Gruda näher dran am Kader als Gnabry? Und was ist mit Hummels? Eine Übersicht. Zum Artikel (SZ Plus)