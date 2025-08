Koalition wegen Nahostkonflikt gespalten. Bundeskanzler Merz hat Israel „weitere Schritte“ angedroht, falls sich die humanitäre Lage im Gazastreifen nicht grundlegend verbessert. Wie der Druck auf Premierminister Netanjahu allerdings erhöht werden soll, darüber ist in der schwarz-roten Koalition ein Streit entbrannt – vor allem innerhalb der Unionsfraktion. Zum Artikel (SZ Plus)

Netanjahu will ganz Gazastreifen vollständig besetzen. Israels Premier dringt offenbar gegen den Willen der Militärführung auf die Besetzung des gesamten Küstengebiets. Unklar ist, ob die US-Regierung seine Pläne unterstützt. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Europas Versagen im Nahostkonflikt ist inzwischen rufschädigend (SZ Plus)

Was heute wichtig war

Spionage-Prozess: Ex-Mitarbeiter von AfD-Politiker Krah weist Vorwürfe zurück. Jian G. soll Dokumente aus dem Europäischen Parlament an chinesische Stellen weitergereicht haben. Offenbar sammelte er auch Daten über AfD-Führungspersonal und chinesische Dissidenten. Der Angeklagte will sich selbst nicht zu den Vorwürfen äußern. Sein Anwalt stellt ihn als engagierten Mitarbeiter Krahs dar. Zum Artikel

Zschäpe nimmt an Neonazi-Aussteigerprogramm teil. Die NSU-Terroristin und verurteilte Mörderin will angeblich die rechte Szene verlassen. Im Jahr 2023 wurde sie noch von einem Aussteigerprogramm für Extremisten abgelehnt. Zschäpe war 2018 als Mittäterin an der Mordserie des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Zum Artikel

Ukrainisches Präsidialamt: indische Bauteile in russischen Drohnen gefunden. Indien steht in der Kritik, weil es russisches Öl kauft. Jetzt meldet das Präsidialamt in Kiew, in den Trümmern russischer Shahed-Drohnen seien Bauteile entdeckt worden, die aus indischer Produktion stammen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Abtrünnigen Demokraten in Texas droht Festnahme. Knapp 60 demokratische Abgeordnete wollen eine Abstimmung zum Neuzuschnitt der Wahlkreise verhindern, indem sie den Bundesstaat verlassen haben. Trump lässt die Statue eines umstrittenen Südstaaten-Generals wieder aufstellen. Zum Liveblog zur US-Politik

Der Streit zwischen Barça und Nationaltorwart ter Stegen eskaliert. Weil der 33-Jährige sich weigert, nach seiner Rückenoperation Daten weiterzugeben, erhält der FC Barcelona für seinen Nachfolger womöglich keine Spielgenehmigung. Nun leitet der Klub ein Disziplinarverfahren gegen ter Stegen ein. Zum Artikel Wo die Front verläuft – Tag 1259 (SZ Plus)

Was heute sonst noch wichtig war