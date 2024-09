Frankreich beantragt Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. Wegen der Angriffe Israels auf Libanon ruft die französische Regierung das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen zusammen. Die libanesische Regierung spricht von knapp 500 Toten und gut 1600 Verletzten infolge der jüngsten Luftangriffe der israelischen Armee. Die Eskalation überschattet auch den Auftakt der UN-Generaldebatte an diesem Dienstag. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Scholz will Regeln für Waffen-Einsatz in der Ukraine nicht lockern. Der Bundeskanzler betont vor seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskij am Rande der UN-Vollversammlung in New York: Deutschland werde die Beschränkungen der Reichweite für den Einsatz deutscher Waffen im ukrainischen Abwehrkampf gegen Russland nicht aufheben. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Selenskij sieht nahendes Kriegsende, wenn Unterstützung entschlossener wird

DHL will rasant wachsen. Der Mutterkonzern der Deutschen Post will noch viel größer werden: Vorstandschef Meyer gibt als neues Ziel aus, dass der Umsatz 2030 mindestens um die Hälfte höher sein soll als 2023. Dafür will er seine Position etwa in gekühlter Pharma- und Biotech-Logistik, bei Transporten von Teilen für Windkraftanlagen oder im Onlinehandel stärken. Das Briefgeschäft in der Heimat schrumpft. Zum Artikel (SZ Plus)

Strafprozess gegen Winterkorn verschoben. Der ehemalige Chef des Volkswagen-Konzerns muss sich wegen des Dieselskandals verantworten. Nun sind zwei Sitzungstermine abgesetzt worden - der Angeklagte befinde sich nach einem Unfall im Krankenhaus, teilt das Landgericht Braunschweig mit. Wie lange das dauern wird, ist unklar. Zum Artikel

Bundeskriminalamt will mehr Personenschützer. Behörden-Chef Münch hält Spitzenpolitiker für zunehmend gefährdet. Sein Haus ist für deren Schutz zuständig und will deshalb im kommenden Jahr, dem Jahr der Bundestagswahl, 100 neue Personenschützer einstellen. 2026 sollen weitere 100 folgen - zusätzlich zu den bisher 500 Mitarbeitern in diesem Bereich. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Landtagswahl in Brandenburg: SPD beschließt Sondierungsgespräche mit BSW und CDU