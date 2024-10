Krieg in Nahost: Vier Tote und Dutzende Verletzte bei Drohnenangriff in Nordisrael. Die Hisbollah reklamiert die Attacke auf einen Armeestützpunkt bei der israelischen Stadt Binjamina für sich. Einer ersten Untersuchung zufolge habe die Miliz in Libanon zwei Shahed-Drohnen gestartet, die vom Meer aus in den israelischen Luftraum eingedrungen seien. Beide Drohnen seien vom Radar geortet und eine vor der Küste nördlich von Haifa abgeschossen worden. Zum Liveblog

Sozialdemokraten gewinnen in Litauen. In der ersten Runde der Parlamentswahl liegt die bisherige Oppositionspartei mit etwa 19,5 Prozent der Stimmen vorn. Die konservative Vaterlandsunion von Ministerpräsidentin Simonyte kommt auf den zweiten Platz. Damit deutet sich ein Regierungswechsel an. Zum Artikel

Italien: Umstrittene Lager für Asylbewerber in Albanien sind fertig. Diese Woche werden die Staats- und Regierungschefs auf dem EU-Gipfel ihr weiteres Vorgehen in der Migrationspolitik besprechen. Passend dazu meldet die italienische Regierung, dass sie Asylbewerber jetzt auf dem Mittelmeer abfangen und ihr Asylverfahren in Albanien prüfen kann. Damit beginnt für Italien, aber auch für die EU eine neue Phase der Migrationspolitik. Zum Artikel

EXKLUSIV Motel One will frühestens 2026 an die Börse. Die Hotelkette betreibt derzeit knapp hundert Häuser in Deutschland, Europa und New York. Für den lang erwarteten Börsengang müsste noch einiges vorbereitet werden, sagt Gründer Dieter Müller im Interview. Er kritisiert außerdem offen die Buchungsplattform Booking. Diese trete seit Kurzem mit eigenem "Membership"-Programm in starke Konkurrenz zu Hotels. "Das ist ein unsportlicher Wettbewerb", kritisiert Müller. Zum Interview (SZ Plus)

EXKLUSIV Aktivisten fordern Konsequenzen für Schweizer Bank UBS wegen krimineller Geschäfte. Die meisten internationalen Großbanken waren mehrfach in kriminelle Geschäfte verwickelt, auch die Schweizer UBS. Aktivisten fordern deshalb, das Institut vom lukrativen US-Pensionsmarkt auszuschließen. Der Fall könnte Signalwirkung haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Nagelsmann überrascht mit Aufstellung. Vor dem Nations-League-Spiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen die Niederlande kündigt der Bundestrainer an, dass die beiden gebürtigen Münchner Pavlovic und Stiller das Mittelfeldzentrum bilden werden. Das Spiel findet an diesem Montagabend in München statt. Zum Artikel

Vor dem Niederlande-Spiel: DFB verabschiedet Neuer, Müller, Gündogan und Kroos

Weitere wichtige Themen

TV-Kritik: Miosga arbeitet an CDU-Chef Merz nur ihren Fragenkatalog ab (SZ Plus)

Wahl in den USA Chaos am Wahltag: Trump will mit Militär gegen „Feind im Inneren“ vorgehen

Nach Festtagsrede: China startet Militärübung rund um Taiwan

Bayern: AfD-Abgeordneter Halemba wieder im Landtag gesichtet - wie geht es für ihn weiter? (SZ Plus)