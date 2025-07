Rubio: Gewalt in im Süden Syriens wird bald enden

US-Außenminister Marco Rubio stellt ein baldiges Ende der Gewalt im Süden Syriens in Aussicht. Die USA hätten mit allen an den „Zusammenstößen“ in Syrien beteiligten Parteien gesprochen, schrieb er auf der Plattform X. Man habe sich auf „konkrete Schritte geeinigt, die dieser beunruhigenden und entsetzlichen Situation“ später am Mittwochabend ein Ende setzen sollten. Alle Parteien müssten dazu die von ihnen eingegangenen Verpflichtungen einhalten. Das erwarteten die USA von ihnen, mahnte er. Mehr Details dazu nannte er nicht. Die syrische Regierung begrüßte die Bemühungen der USA. Nach Angaben von Diplomaten wird sich der UN-Sicherheitsrat mit den israelischen Angriffen in Syrien befassen.



Einwohner von Damaskus berichteten, Israel habe am Abend erneut westliche Vororte der Hauptstadt aus der Luft angegriffen. Ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters berichtete ebenfalls am Mittwochabend, in der umkämpften Stadt Suweida seien erneut Gefechte ausgebrochen.



Wenige Stunden zuvor hatten sich die syrischen Drusen und die Regierung in Damaskus auf eine sofortige Waffenruhe in Suweida geeinigt. Das teilte der religiöse Führer der Drusen, Scheich Jussef Jarbou, in einem vom Staatsfernsehen ausgestrahlten Video mit. Israel hatte tagsüber vor allem das syrische Verteidigungsministerium in Damaskus bombardiert und damit auf Angriffe von Regierungstruppen auf Drusen-Gemeinden in Suweida reagiert. Israel versteht sich als Schutzmacht der Drusen. Zuvor war es seit mehreren Tagen im Süden Syriens in und um die Stadt Suwaida zu heftiger Gewalt zwischen der religiösen Minderheit der Drusen und sunnitischen Beduinen gekommen.