Israel und Iran greifen sich erneut gegenseitig an. Iran feuert Raketen auf Israel, Israel attackiert Ziele in Teheran. US-Präsident Trump fordert eine „bedingungslose Kapitulation“ von Iran. Doch der oberste Führer des Landes, Ayatollah Ali Chamenei, will gegenüber Israel „keine Gnade walten lassen“. Zum Liveblog

Wie die USA auf die Angriffe reagieren. Das Verhalten der USA gilt als entscheidend für den Fortgang des Kriegs zwischen Israel und Iran. Der US Präsident fordert ein „echtes Ende“ des Teheraner Atomprogramms. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Trump verlangt von EU mehr Entgegenkommen für Zolldeal. Der US-Präsident warnt die EU, dass sie ohne ein ausreichendes Angebot mit höheren Zöllen rechnen müsse. Kanzler Merz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zeigen sich jedoch optimistisch, dass eine Einigung vor dem 9. Juli gelingen werde. Andernfalls würden danach höhere gegenseitige Zölle in Kraft treten, weil die EU auf US-Strafzölle mit Gegenmaßnahmen reagieren würde. Zum Liveblog zur US-Politik

Merz sieht seinen ersten G-7-Gipfel in Kanada als Erfolg. Allerdings ist sich die Staatengruppe seit der Rückkehr von Trump ins Weiße Haus vor allem dort einig, wo es dem US-Präsidenten nicht so weh tut: etwa wenn es um Künstliche Intelligenz, Waldbrände, kritische Rohstoffe und Quantentechnologie geht. Eine gemeinsame Position zum russischen Krieg gegen die Ukraine war von Anfang an als aussichtslos verworfen worden. Zum Artikel (SZ Plus)

Verfassungsschutz warnt vor rechtsextremen Schlägerbanden. Der Überfall eines Stadtfestes in Bad Freienwalde am Wochenende passt in eine lange Liste von Angriffen der vergangenen Monate. Die Behörden beobachten schon seit mindestens eineinhalb Jahren vermehrt, dass junge gewaltbereite Männer gegen linke oder queere Veranstaltungen mobilisieren. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Studie bezweifelt Nutzen der Aktivrente. Arbeitende Rentner sollen künftig 2000 Euro steuerfrei behalten dürfen. Damit will die schwarz-rote Regierung Ältere locken, länger zu arbeiten. Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung legt allerdings nahe, dass der Steuerbonus für Rentner den Staat mehr kosten könnte, als er ihm bringt. Die Bilanz wäre nur positiv, wenn mindestens 75 000 Rentner zusätzlich mitmachten. Zum Artikel (SZ Plus)

Wohnungsmangel: Kabinett will Gesetz für schnelleres Bauen beschließen. Mit dem sogenannten „Bau-Turbo“ sollen die Kommunen die Möglichkeit erhalten, Genehmigungsverfahren zu straffen, indem sie von Bebauungsplänen abweichen können. Vizekanzler Klingbeil wirbt für das Vorhaben, das für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen soll. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Weitere wichtige Themen