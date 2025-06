Von Kassian Stroh

Krieg im Nahen Osten

Trump verkündet Waffenruhe zwischen Iran und Israel. Iran attackiert einen US-Stützpunkt in Katar – und der Präsident reagiert milde. Später verkündet er eine Feuerpause, die zumindest vorerst aber nur Iran bestätigt. Die Lage ist verwirrend. Zum Artikel (SZ Plus)

Iranische Agenten erkunden mögliche Ziele in Europa. Nach den US-Angriffen in Iran werden amerikanische Standorte und Einrichtungen auch in Deutschland besser geschützt. Teheran unterhält ein Netzwerk von mutmaßlich Tausenden Spionen und Handlangern im Ausland, die nun aktiv werden könnten. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute auch noch wichtig ist

Einigung über Investitionspaket-Ausgleich für Kommunen. Bund und Länder machen den Weg frei für Steueranreize für die Wirtschaft. Sie vereinbaren offenbar, dass den Städten und Gemeinden die daraus folgenden Einnahmeausfälle komplett, den Ländern teilweise erstattet werden. Agrarminister Rainer kann sich Mindestlohn-Ausnahmen für Saisonarbeiter vorstellen. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Nato-Gipfel ganz auf Trump zugeschnitten. An diesem Dienstagabend beginnt das Treffen der 32 Staats- und Regierungschefs des Verteidigungsbündnisses in Den Haag. Der einzige Beschluss, den sie bei diesem außergewöhnlich kurzen Gipfel fassen werden, ist die Anhebung der jährlichen Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent ihrer Wirtschaftsleistung. So sollen die USA in der Allianz gehalten werden. Zum Artikel

Supreme Court erlaubt schnelle Abschiebungen in Drittstaaten. Die Mehrheit des Obersten Gerichts der USA hebt die Anordnung eines Bundesrichters in Boston auf, der diese Ausweisungen durch die Regierung beschränkt hatte. Die liberalen Richter widersprechen der Entscheidung. Zum Liveblog zu den USA

Ein Toter und drei Schwerverletzte bei Sturm in Berlin. Auf ein heißes und sonniges Wochenende folgen kräftige Gewitter, Starkregen und Sturmböen. Besonders schlimm hat es am Montagabend die Hauptstadt getroffen, der S-Bahn-Verkehr wurde zeitweilig komplett eingestellt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen