EXKLUSIV Regierung erwartet Fortsetzung der Rezession. Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr preisbereinigt um 0,2 Prozent schrumpfen und die leichte Rezession des Vorjahres sich damit fortsetzen wird. Das geht aus der neuen Wirtschaftsprognose der Bundesregierung hervor, die Habeck am kommenden Mittwoch in Berlin vorstellen wird. Zum Artikel (SZ Plus)

Meinung: Habecks größtes Problem ist die Flaute (SZ Plus)

Buschmann legt Vorschläge zur Familienrechtsreform vor. Justizminister Buschmann (FDP) hat drei Vorschläge für Neuerungen vorgelegt. Zwei davon gelten als unkritisch. Buschmanns drittes Vorhaben - eine Reform des Unterhaltsrechts - sorgt aber für Diskussionen in der Koalition. Demnach soll, wer mehr betreut, weniger Unterhalt zahlen müssen. Zum Artikel (SZ Plus)

Streit um Prämie für Bürgergeld-Empfänger. Eine „Anschubfinanzierung“ von 1000 Euro soll Langzeitarbeitslose zusätzlich motivieren, aus dem Bezug von Bürgergeld in eine feste Stelle zu wechseln. Die FDP kritisiert die explodierenden Kosten, die Grünen finden, ein fester Job sei Anreiz genug. Zum Artikel

Propalästinensische Demos in Berlin bleiben weitgehend friedlich. Am Wochenende vor dem 7. Oktober waren vor allem Übergriffe propalästinensischer Aktivisten erwartet worden. Bis zum Sonntagabend bleibt es recht ruhig. Doch die Polizei gibt noch keine Entwarnung. Man habe in den vergangenen Tagen eine große Gewaltbereitschaft in der Szene beobachten können, sagt der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei. Zum Artikel

Jahrestag zum 7. Oktober: Scholz: „Antisemitismus werden wir niemals hinnehmen“

EXKLUSIV Spielhallenbesitzer sollen Steuern in Millionenhöhe hinterzogen haben. Von Mittwoch an müssen sich vier Angeklagte vor dem Landgericht Bochum verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem bandenmäßige Steuerhinterziehung vor, begangen zumeist in Spielhallen in Nordrhein-Westfalen und in Berlin. Zusammen mit mutmaßlichen Komplizen sollen die Angeklagten den Fiskus um mehr als 40 Millionen Euro betrogen haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Festleitung zieht positive Oktoberfest-Bilanz. Wenn an diesem Sonntag das Oktoberfest in München zu Ende geht, haben eine halbe Million weniger Menschen das Festgelände auf der Theresienwiese besucht wie noch im Jahr zuvor. 6,7 Millionen Gäste tranken sieben Millionen Mass Bier. Es wurden weniger Straftaten begangen und die Wiesn-Sanitätswache musste weniger Patienten behandeln. Zum Artikel

Meinung: München hat dieses Jahr eine Trotzdem-Wiesn gefeiert. Und sie war rauschend (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages

