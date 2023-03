von Nadja Lissok

Oppositionsparteien drohen mit Klagen gegen Wahlrechtsreform. Die Union fühlt sich von der Streichung der Überhang- und Ausgleichsmandate angegriffen. CSU und Linke schätzen die Abschaffung der Grundmandatsklausel als verfassungswidrig ein. Markus Söder (CSU) droht mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Zum Artikel

EXKLUSIV Galeria Karstadt Kaufhof schließt 52 Filialen. Zudem will Galeria 5000 der insgesamt 17 400 Arbeitsplätze an den Filialstandorten und in der Essener Zentrale abbauen. Reisebüros sind vorerst nicht betroffen. Am Ende ist die Streichliste kürzer als befürchtet, der Betriebsrat spricht trotzdem von einem "rabenschwarzen Tag". Zum Artikel (SZ Plus)

Pleite der Silicon Valley Bank lässt Dax absacken. In den USA wurde die auf Start-up-Finanzierung spezialisierte Bank vorübergehend geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt, nachdem sie Ende letzter Woche zahlungsunfähig war. Obwohl die US-Regierung Garantien für die Einlagen abgibt, notiert der deutsche Leitindex am Montag mehr als drei Prozent Minus. EZB und Bundesregierung versuchen, Anleger zu beruhigen. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Die Silicon Valley Bank befand sich im toten Winkel der Aufsicht (SZ Plus)

Konservative Politiker fordern Atomwaffen für Südkorea. Das Land debattiert über ein eigenes Nuklearprogramm, weil Nordkorea nicht auf Gesprächsangebote eingeht. Stattdessen setzt das Nachbarland auf Zeichen der Stärke und meldet regelmäßig Raketentests. Die USA reagieren reserviert auf die südkoreanischen Forderungen.Zum Artikel (SZ Plus)

Länder stemmen sich gegen Krankenhausreform. SPD-Bundesgesundheitsminister Lauterbach will die Kliniken neu organisieren - und dafür auch den Ländern Vorgaben machen. Diese machen nun deutlich, dass die Hoheit über die Krankenhausplanung bei ihnen bleiben müsse und sie nicht nur "Erfüllungsgehilfen" des Bundes seien. Zum Artikel

Richter stellen sich gegen Bild- und Tonaufzeichnungen in Gerichtsprozessen. Bundesjustizminister Buschmann (FDP) will in Gerichtssälen filmen lassen, aus den Aufnahmen sollen automatisiert Protokolle entstehen. Der deutsche Richterbund sieht die Persönlichkeitsrechte der Prozessteilnehmer bedroht und warnt vor "unübersehbaren Gefahren für die Wahrheitsfindung". Auch einige Justizminister der Länder sind wegen hoher Kosten und technischer Hürden gegen den Gesetzesvorschlag. Zum Artikel (SZ Plus)

