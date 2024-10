VW-Werk in Osnabrück: „Die lassen das Ding untergehen.“ In Osnabrück steht das kleinste Produktionswerk von VW, es könnte vom Sparprogramm des Konzerns heftig getroffen werden. Ein Besuch bei Mitarbeitern, die mit dem Schlimmsten rechnen. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutsche Wirtschaft überrascht mit leichtem Wachstum. Obwohl die Industrie angeschlagen ist, gibt es ein kleines Hoffnungszeichen von der Konjunktur. Die Inflation allerdings steigt wieder etwas. Zum Artikel (SZ Plus)

Schwere Überflutungen nach Unwettern in Spanien. Straßen, Häuser und Felder an Spaniens Mittelmeerküste stehen unter Wasser. Ganze Orte drohen unterzugehen, mehr als 70 Menschen sind bislang ums Leben gekommen. Das Unwetter verursacht hat ein gefährliches Wetterphänomen, das sogar mehr Wasser transportieren kann als ein Hurrikan. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesverfassungsgericht sieht keinen Anspruch auf höheres Bafög. Jeder sollte die gleichen Chancen auf ein Studium haben, so sieht es das Bundesverfassungsgericht. Aber dass der Staat deshalb zwingend ein Existenzminimum gewähren muss, finden die Richter nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Liveblog zum Krieg in Nahost: Israel verkleinert Waffenarsenal der Hisbollah angeblich erheblich

Krieg in der Ukraine

Die Ukraine verliert im Osten drastisch an Boden. 500 Quadratkilometer in einem Monat: Die russischen Invasoren rücken so schnell vor wie seit Kriegsbeginn nicht mehr. Für Gebietsgewinne vor der Schlammperiode nimmt Moskau massive Verluste in Kauf. Was der Ukraine jetzt bevorsteht. Zum Artikel (SZ Plus)

Selenskij: Bisher nur zehn Prozent der zugesagten US-Hilfe erhalten. Der ukrainische Präsident zeigt sich enttäuscht von der Unterstützung für sein Land, die USA sind offenbar von dessen "Siegesplan" irritiert. Zum Liveblog

"Es ist eine Sache, sich unsicher zu fühlen. Es ist eine andere, zu erfrieren." Im dritten Kriegswinter in der Ukraine könnte der Strom bis zu 18 Stunden pro Tag abgeschaltet werden, heizen könnten die Menschen dann nicht mehr. Dem Land droht eine immer größere humanitäre Krise. Zum Artikel (SZ Plus)