Milliarden-Sparvorschlag: Betriebsrat will VW-Jobs retten. Die Mitarbeiter bieten an, auf Geld zu verzichten und über einen Fonds nicht ausgelastete Fabriken zu stützen. Die Bedingung ist, dass der Vorstand keine Werke schließt und ebenso wie die Aktionäre selbst einen finanziellen Beitrag leistet. Zum Artikel (SZ Plus)

„Das gäbe einen Arbeitskampf, wie ihn die Republik lange nicht erlebt hat“. VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo und IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger drohen mit massiven Streiks, falls der Vorstand ihre Vorschläge ignoriert und darauf beharrt, Werke zu schließen. Zum Artikel (SZ Plus)

USA wollen Ukraine Landminen liefern. Nach dem Einsatz weitreichender Raketen genehmigt US-Präsident Biden nun offenbar auch die international geächteten Waffen. Der Einsatz von Antipersonenminen könne aus US-Sicht dazu beitragen, den russischen Vormarsch im Osten des Landes zu verlangsamen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Bezug auf Beamte aus Washington. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Kiew: Russland verbreitet Falschnachricht zu Angriff – US-Botschaft schließt

EXKLUSIV Neue Details bei Sabotage-Ermittlungen zu defekten OstseekabelnZwei defekte Datenkabel in der Ostsee werfen die Frage auf, ob Sabotage im Spiel war. Behörden in Schweden und Finnland ermitteln in diese Richtung. Im Visier: ein chinesischer Frachter, der jetzt im Kattegat in dänischen Gewässern vor Anker liegt. Zum Artikel (SZ Plus)

Ford will in Deutschland 2900 Jobs abbauen. Das Geschäft mit Elektroautos läuft nicht, neue Modelle kommen bei den Kunden nicht an. Jetzt plant der Autobauer Ford, rund ein Viertel seiner Belegschaft am Standort Köln zu entlassen. Zum Artikel

Thüringen: CDU, BSW und SPD einigen sich auf Koalitionsvertrag. In Thüringen haben sich die Spitzen von CDU, BSW und SPD auf den Text eines Koalitionsvertrags verständigt, der am Freitag vorgestellt werden soll. Auch Sahra Wagenknecht ist wohl einverstanden – jetzt müssen noch die Parteigremien zustimmen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages: