Was heute wichtig war

Vorwahlen in den USA: Haley steigt aus Rennen um Präsidentschaftskandidatur aus. Die ehemalige Gouverneurin von South Carolina kann insgesamt nur zwei Vorwahlen bei den Republikanern gewinnen. Der Abstand zu ihrem Konkurrenten Trump ist nach dem Super Tuesday kaum mehr aufzuholen. Unterstützen will sie ihren ehemaligen Konkurrenten allerdings nicht. Zum Artikel (SZ Plus)