Nachrichten am 6. April 2023

SZ am Abend

Chinas Staatschef Xi Jinping, Mitte, empfängt den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von de Leyen in Peking.

Was heute wichtig war.

Von Nadja Lissok

Alles zum Krieg in der Ukraine

Macron und von der Leyen machen Druck auf China. Die EU-Kommissionspräsidentin fordert Chinas Staatschef Xi bei ihrem Besuch auf, zur Beendigung des Krieges seinen Einfluss auf Russland zu nutzen. Auch der französische Präsident Macron macht deutlich, dass China eine entscheidende Rolle als Vermittler für den Frieden spielt. Xi lässt nicht erkennen, dass er von seiner bisherigen Linie abweichen würde. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Parteichef Xi setzt auf die Zerstrittenheit der Europäer (SZ Plus)

Selenskij spricht von möglichem Rückzug aus Bachmut. In der Stadt im Osten der Ukraine wird weiter erbittert gekämpft. Noch werde Bachmut verteidigt, sagt der ukrainische Präsident, doch das Wichtigste sei, die Soldaten nicht zu verlieren. Zum Liveblog

Ukraine bereitet Gegenoffensive vor. Der Krieg tritt in eine neue, möglicherweise die entscheidende Phase ein. Wann und wo genau die ukrainische Gegenoffensive kommt, ist unklar. Dass sie kommt, ist sicher. Im Zentrum könnten jene Verbände stehen, die gerade mit den modernen westlichen Kampfpanzern ausgestattet werden. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Lindner macht Vorschläge zur Reform europäischer Schuldenregeln. Die EU-Schuldenregeln, die während der Coronakrise ausgesetzt wurden, brauchen ein Update. Die EU-Kommission hatte im Herbst den Vorschlag gemacht, dass die Mitgliedsstaaten individuelle Pläne zum Schuldenabbau vereinbaren. Finanzminister Lindner will allgemein gültige Regeln für alle Mitglieder und hat nun seinerseits Vorschläge gemacht. Zum Artikel (SZ Plus)

Fahrgastzahlen im Nah- und Fernverkehr steigen, aber nicht auf Vor-Corona-Niveau. Im Vergleich zu 2021 stieg im vergangenen Jahr die Zahl der Fahrgäste um fast 30 Prozent. Rund 10,2 Milliarden Menschen nutzten 2022 Busse und Bahnen. Doch die Zahlen kommen noch nicht an das Vor-Corona-Jahr heran. Zum Artikel

Berlusconi leidet an Leukämie. Am Mittwoch wurde der viermalige frühere italienische Ministerpräsident in eine Mailänder Klinik eingeliefert. Der Zustand des 86-Jährigen ist laut Außenminister Tajani stabil. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war