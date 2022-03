Enorme Preissteigerungen auch in den USA: Besonders teuer ist Benzin gerade in Kalifornien - Tankstelle in Los Angeles.

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Krieg in der Ukraine

USA verhängen Importstopp für russisches Öl. US-Präsident Biden ist von einem Importstopp für russisches Öl nicht sonderlich begeistert, verkündet ihn nun aber trotzdem. Er steht vor der Frage, wie sich die Folgen für die Benzinpreise daheim dämpfen lassen. Zum Artikel (SZ Plus)

Woher die Satellitenbilder vom Krieg in der Ukraine kommen. Früher hatten nur Geheimdienste superscharfe Fotos aus dem All, heute kann sie jeder von Firmen wie Maxar kaufen. Was die "fliegenden Augen" können - und was das kostet. Zum Artikel (SZ Plus)

Gefechtsübungen mit "erhöhter Ernsthaftigkeit" bei der Bundeswehr. In einem "Gefechtssimulationszentrum" übt die Bundeswehr mit Verbündeten, wie sie einen Angriff auf einen Nato-Partner abwehrt. Das ist angesichts des Krieges in der Ukraine alles andere als Routine. Ein Lagebericht über die Stimmung in der Truppe. Zum Artikel (SZ Plus)

Ein Tagebuch aus der Ukraine, Teil VII. Wir sehen uns bestimmt bald wieder: Unsere Autorin verabschiedet Ukrainerinnen und Ukrainer in Sicherheit, dann kehrt sie um. Zum Gastbeitrag

Weitere Texte

Weitere wichtige Themen des Tages

Moderna verzichtet dauerhaft auf Impfstoff-Patentschutz in 92 Ländern. Es handelt sich dabei um Staaten, in denen die meisten Bürger über niedrige bis mittlere Einkommen verfügen und deshalb Empfänger im Rahmen des Impfstoff-Spende-Programms Covax sind. Dazu zählen unter anderem Ghana, Bosnien-Herzegowina und Uruguay. Zum Artikel

Verhandlung über AfD-Klagen gegen Verfassungsschutz. Das Verwaltungsgericht Köln hat mit der mündlichen Verhandlung zu mehreren Klagen der AfD gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz begonnen. Unter anderem geht es darum, ob der Geheimdienst die gesamte AfD als Verdachtsfall einstufen darf. Das Gericht will schnell darüber entscheiden. Zum Artikel

Aus für die Partner-Bahncard. Die Bahn schafft zum 1. April das vergünstigte Angebot ab. Wer sich noch eine Partnerkarte sichern möchte, sollte schnell sein. Was Kundinnen und Kunden jetzt wissen müssen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat heute viele interessiert

Der die Oligarchen jagt. Wie ein junger Amerikaner vom Nerd zum Schrecken reicher Putin-Freunde wurde. Zum Artikel

Der Börsen-Crash ist da. Die Aktienmärkte reagierten zunächst verhalten auf den Krieg in der Ukraine. Doch nun stürzen die Kurse ab. Woran das liegt - und wie Anleger damit umgehen können. Zum Artikel (SZ Plus)

Nach Karneval steigen die Corona-Zahlen stark an. In Köln liegt die Inzidenz in der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen bei mehr als 5000. Das Gesundheitsministerium vermutet einen "Karnevalseffekt". Zum Artikel

Zu guter Letzt

Damenwitze und Triebkontrolle. Wenn die Männer übers Trinken und über die Frauen scherzten, konnte die Dichterin Johanne Charlotte Unzer stets mithalten. Kein Wunder, dass man sie fast vergessen hat. Bis jetzt. Zum Artikel