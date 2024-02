SPD will nach Massenprotesten gegen AfD politisch nachlegen. Parteichefin Esken will zum Beispiel das schon länger geplante Demokratiefördergesetz auf den Weg bringen: Damit werden Vereine und Organisationen besser ausgestattet, die sich für Demokratie und gegen Extremismus einsetzen. Hinter den Kulissen räumen Sozialdemokraten ein, dass eigenes Regierungshandeln zum Erstarken der AfD und zum Ampelfrust beigetragen habe. Zum Artikel

Ex-Manager von Bushido lediglich zu Geldstrafe verurteilt. Dreieinhalb Jahre lang dauerte der Prozess gegen Arafat Abou-Chaker. Der Rapper warf seinem ehemaligen Geschäftspartner vor, dieser habe ihn zur Zahlung von Millionenbeträgen erpressen wollen. Nun hat die Berliner Justiz den Ex-Manager von den Hauptvorwürfen freigesprochen. Er muss lediglich eine Geldstrafe zahlen. Zum Artikel (SZ Plus)

Ökonomen fordern ebenfalls Steuersenkungen für Unternehmen. Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner haben niedrigere Steuern für Firmen zur Diskussion gestellt. Die Idee: Unternehmen sollen das dadurch gesparte Geld in neue Fabriken, Innovationen und klimaneutrale Technik investieren und so das Wirtschaftswachstum ankurbeln. Fachleute loben die Idee - unklar ist aber bislang, wie das Vorhaben finanziert werden könnte. Zum Artikel

Orbán zögert Schwedens Nato-Beitritt erneut hinaus. Erst Ende Januar hatte der ungarische Ministerpräsident angekündigt, bei dem Schritt nicht länger im Weg zu stehen. Am Montag aber sorgen Orbán und seine Leute für leere Bänke im Parlament: bei einer Sondersitzung der Oppositionsparteien, auf der eine Ratifizierung des Nato-Beitritts Schwedens hätte beschlossen werden können. Zum Artikel

Justizminister Buschmann stellt Details der Verantwortungsgemeinschaft vor. Das Modell soll soziale Beziehungen jenseits von Ehe und Verwandtschaft rechtlich absichern. Ähnlich wie in Ehen könnte es zum Beispiel möglich sein, einer Notoperation für die andere Person zuzustimmen, wenn diese nach einem Unfall nicht ansprechbar ist. Vertretungs- und Auskunftsansprüche in medizinischen Fragen sollen an bis zu sechs Personen übertragen werden können. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages: