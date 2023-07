Israelische Sicherheits- und Rettungskräfte inspizieren das Fahrzeug, mit dem ein junger Palästinenser am Dienstag in Tel Aviv in eine Menschenmenge gefahren ist.

Von Laurenz Gehrke

Anschlag in Tel Aviv wohl Reaktion auf Israels Offensive in Dschenin. Luftangriffe und Gefechte am Boden: Die israelische Armee setzt ihre Großoffensive in Dschenin weiter fort, in Tel Aviv fährt ein Palästinenser mit einem Auto in eine Menschenmenge. Die Hamas reklamiert den Anschlag für sich. Unterdessen zeigen sich die Vereinten Nationen "alarmiert" über die großangelegte Militäroffensive in Dschenin; vor allem über Luftangriffe auf "dicht besiedelte Wohngebiete". Zum Artikel

Kein Elterngeld mehr für Besserverdiener. Familienministerin Paus will laut eigener Ankündigung Einsparungen in ihrem Etat über eine Kappung des Empfängerkreises beim Elterngeld erreichen. Konkret plant Paus, dass künftig nur noch Eltern mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von bis zu 150 000 Euro die Lohnersatzleistung bekommen sollen - bislang liegt die Grenze bei 300 000 Euro. Zum Artikel

Ex-Audi-Chef Stadler geht in Revision. Der Top-Manager und seine beiden Mitangeklagten fechten das Urteil gegen sie an - obwohl sie einen Deal mit dem Gericht hatten. Stadler hatte gestanden, dass er sorgfältiger hätte sein müssen, damit schmutzige Diesel nicht als saubere Autos verkauft wurden. Dass er und die anderen nun trotz des Deals Revision einlegen, wird in Justizkreisen vor allem als taktisches Manöver gewertet: Solange das Urteil nicht rechtskräftig ist, müssen sie auch nicht in anderen Verfahren aussagen. Und davon gibt es einige. Zum Artikel (SZ Plus)

Özdemir ermahnt Lebensmittelwirtschaft wegen ungesunder Produkte. Viele Fertigprodukte in Deutschland enthalten weiter zu viel Zucker, Fett und Salz. Im Rahmen einer Strategie der Bundesregierung von 2018 hatten sich elf Verbände der Lebensmittelwirtschaft verpflichtet, bis 2025 diese Inhaltsstoffe zu reduzieren. Nun fällt der Bericht dazu ernüchternd aus. Mit "frommen Worten alleine", sei keine Verbesserung zu erreichen", mahnt Bundesernährungsminister Özdemir. Zum Artikel (SZ Plus)

Mindestens zwölf Verletzte nach russischem Angriff in Charkiw. Auch Kinder werden bei der Attacke auf eine Kleinstadt in der Region Charkiw verletzt. Russland wehrt Drohnen im Raum Moskau ab. Ein Hauptstadt-Flughafen schränkt den Betrieb vorübergehend ein. Zum Liveblog

Selenskij fordert Freilassung des Ex-Staatspräsidenten von Georgien. Seit 2021 inhaftiert, krank und abgemagert: Michail Saakaschwili, Ex-Staatspräsident Georgiens, sieht sich als Opfer der russlandfreundlichen georgischen Politik. Nun fordert der ukrainische Präsident Selenskij seine Freilassung. Zum Artikel (SZ Plus)

