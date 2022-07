Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Celine Chorus

Nachrichten kompakt

Deutsche Wirtschaft stagniert im zweiten Quartal. Das Bruttoinlandsprodukt ist zwischen April und Juni nicht gewachsen, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Ökonomen hatten mit 0,1 Prozent Wachstum gerechnet. "Deutschland steht an der Schwelle zur Rezession", warnt Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts. Nach Einschätzung der EU-Kommission wird Europas größte Volkswirtschaft dieses Jahr voraussichtlich nur um 1,4 Prozent zulegen. Zum Artikel

"Die Inflation wird viele Menschen in Bedrängnis bringen". Die neue Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, warnt in der Süddeutschen Zeitung vor sozialen Verwerfungen. Angesichts höherer Gas- und Strompreise werde die Regierung handeln müssen, um Empfänger von Grundsicherung und Menschen mit einem geringen Einkommen zu entlasten. Im Falle eines russischen Gas-Stopps werde die Bundesagentur alles tun, um "mit Kurzarbeitergeld und allem, was wir an Möglichkeiten haben", zu helfen. Zum Artikel

Söder sieht Chancen für Fracking im Norden. Deutschland müsse angesichts der drohenden Energiekrise darüber nachdenken, eigene Gaskapazitäten zu nutzen, sagt der bayerische Ministerpräsident. "Fracking von gestern will keiner. Aber es ist sinnvoll zu prüfen, ob es neue und umweltverträgliche Methoden gibt", sagt er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Das besonders umstrittene "unkonventionelle" Fracking ist seit 2017 verboten, die heimische Erdgas-Gewinnung könnte jedoch nur mit dieser Methode erheblich erhöht werden. Zum Artikel

VW-Mitarbeiter verliert gegen Audi im Gendersprache-Prozess. Alexander B. stört sich daran, dass Audi in der Kommunikation mit ihm Genderformen wie den Unterstrich ("Mitarbeiter_innen") nutzt. Das führe zu neuer Diskriminierung und verletze seine Persönlichkeitsrechte. Nun hat das Ingolstädter Landgericht seine Klage abgewiesen. Als VW-Mitarbeiter sei er nicht zur aktiven Nutzung des Leitfadens verpflichtet, weil dieser sich nur an die Mitarbeiter von Audi richte. Der Kläger betont, das Urteil "so nicht stehen lassen" zu können. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war

Alles zum Krieg in der Ukraine

Moskau und Kiew beschuldigen sich gegenseitig des Angriffs auf Gefangene. Das russische Verteidigungsministerium erklärt, die Baracke, in der die Soldaten - darunter Kämpfer des Asow-Regiments - gefangen gehalten wurden, sei von Raketenwerfern des Typs Himars beschossen worden. Der ukrainische Generalstab spricht von einer gezielten "Provokation, für die Russland verantwortlich ist". Die Opferzahl steigt auf 53 Tote, mehr als 75 Insassen sollen verletzt worden sein. Zum Liveblog

CDU-Vorsitzender Merz reist nach Warschau und Vilnius. Bei seinem Besuch mahnt der Oppositionsführer, die Bundesregierung müsse im geplanten Ringtausch mit Polen ihre Versprechen halten. Er kritisiert, dass es diesbezüglich keine klaren Absprachen gegeben habe. Diese fehlten laut Merz auch bei der geplanten Stationierung einer Brigade deutscher Soldaten in Litauen. Bundeskanzler Scholz habe mit seiner Ankündigung große Hoffnungen geweckt und dürfe "die Erwartungen in Litauen nicht enttäuschen". Zum Artikel

Das hat heute viele Leser interessiert

Die Nebenwirkungen der Covid-Impfstoffe. Fakt ist: Die Corona-Impfungen haben sich als sehr sicher erwiesen. Trotzdem können sie auch unerwünschte Folgen haben, in sehr seltenen Fällen sehr schwere. Bekannt werden sie erst in der breiteren Anwendung. Zum Artikel (SZ Plus)

Habeck rechnet mit "einigen Hundert Euro" Mehrkosten. Ab Oktober dürfen Gasversorger die höheren Importkosten auf die Endverbraucher umlegen. Dadurch ergebe sich eine Spanne von 1,5 bis fünf Cent pro Kilowattstunde, so der Wirtschaftsminister. Zum Artikel

Du bist, was du fährst. Die FDP ist strikt gegen ein Tempolimit auf Autobahnen. Wer sind eigentlich die, die als Raser auffallen? Zwei Rankings liefern mehr oder minder plausible Indizien, die man mit eigenen Alltagserfahrungen im Straßenverkehr abgleichen kann. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Unbequeme Wahrheiten und was man mit ihnen tun sollte. In der Schweiz wird ein Konzert abgebrochen, weil die überwiegend weiße Band Reggae spielt. In Deutschland werden Menschen mit Migrationshintergrund von links wie rechts in Grüppchen sortiert. Ginge das nicht auch anders? Versuch einer Versöhnung. Zum Artikel (SZ Plus)