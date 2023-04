Kannten die USA russische Angriffsziele vorab? Russische Soldaten an einem Raketenwerfer in der Ukraine.

von Ann-Marlen Hoolt

Alles zum Krieg in der Ukraine

Das Leak gefährdet die Quellen der US-Geheimdienste. Das Leak, durch das mehr als 100 geheime Dokumente bekannt geworden sind, zeigt, wie genau die USA über Russlands Militär Bescheid wissen. Neben modernster Technik hat Washington sehr gute Quellen - diese Menschen könnten nun in Gefahr sein. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie das Material in die Schlacht kommt. Kämpfende Einheiten an der Front müssen versorgt werden mit frischer Munition, Fahrzeugen, Nahrungsmitteln. Woher kommt der Nachschub, wer versorgt die Verwundeten? Beide Seiten betreiben einen enormen Aufwand. Zum Artikel (SZ Plus)

Nachrichten kompakt

IWF-Prognose: Weltwirtschaft erholt sich nur langsam - Deutschland schwächelt. Trotz leichter Erholung nehmen die Risiken für die globale Konjunkturentwicklung weiter zu. Das bekommt vor allem Deutschland deutlich zu spüren, der Internationale Währungsfonds sagt ein Minus-Wachstum voraus. Zum Artikel

EXKLUSIV Klimaschutz: Die Bahn will mehr Geld vom Staat für den Güterverkehr. Die Bundesregierung soll der Bahntochter DB Cargo jährlich 300 Millionen Euro dafür zahlen, dass zahlreiche Firmen weiterhin an das Schienennetz angeschlossen sind. Bis zu 2000 Güterzüge am Tag sind ohne höhere Zuschüsse gefährdet. Zum Artikel (SZ Plus)

Buschmann will mehr Freiheit im Namensrecht. Künftig sollen gemeinsame Doppelnamen erlaubt sein, mit oder ohne Bindestrich. Tritt der Gesetzentwurf des Justizministers in Kraft, wird das auch für die Kinder unverheirateter Paare gelten. Zum Artikel

Vulkanausbruch auf russischer Halbinsel Kamtschatka gefährdet Flugverkehr. Nach dem Ausbruch des Vulkans Schiwelutsch in Nordostasien ist die höchste Warnstufe für die Luftfahrt ausgegeben worden. Die Bewohner der russischen Halbinsel Kamtschatka erleben den stärksten Ascheregen seit 60 Jahren. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war