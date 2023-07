Von Kassian Stroh

Nachrichten kompakt

Bundesregierung einigt sich auf Wasserstoff-Strategie. Das explosive Gas soll fossile Brennstoffe wie Öl und Erdgas ersetzen, vor allem die Chemie- und Stahlindustrie benötigen es. Nun hat das Kabinett ein Konzept verabschiedet, das Deutschland Klimaneutralität und Wachstum bringen soll. Dabei will die Ampelkoalition zunächst auch Wasserstoff fördern, der aus Erdgas hergestellt wird. Zum Artikel

Großbrand auf Autofrachter in der Nordsee. Das Feuer auf dem mit mehreren Tausend Fahrzeugen beladenen Schiff soll ein Elektroauto ausgelöst haben. Ein Besatzungsmitglied kommt dabei ums Leben - und es droht eine Umweltkatastrophe vor der niederländischen Insel Ameland. Zum Artikel

Kevin Spacey in allen Anklagepunkten freigesprochen. Der US-amerikanische Schauspieler und Produzent stand in London vor Gericht, ihm wurden in mehreren Fällen sexuelle Übergriffe gegen vier Männer in Großbritannien vorgeworfen. Diese Vorwürfe hatte er stets zurückgewiesen. Zum Artikel

Volkswagen entwickelt E-Autos mit China. Um den Anschluss auf dem wichtigsten Markt nicht zu verlieren, tut sich der deutsche Konzern mit XPeng zusammen, einem international kaum bekannten Hersteller von Premium-Elektroautos. Die Deutschen haben es vor allem auf die Kompetenzen der Chinesen bei Software, autonomem Fahren und Sprachsteuerung abgesehen. Im Gegenzug wollen sie helfen, deren Kosten zu reduzieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Leichte Entspannung in Griechenland, Dutzende Waldbrände in Süditalien. Tausende freiwillige Helfer kämpfen gegen die Feuer im Südosten von Rhodos. Am Donnerstag sollen die Temperaturen etwas zurückgehen. In Rom plant Katastrophenschutz-Minister Musumeci, den Notstand für mehrere Regionen auszurufen - unter anderem auf Sizilien, wo bereits drei Menschen gestorben sind. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Eine Milliarde Euro für heimische Drohnenproduktion. Bisher ist die Ukraine bei Drohnen auf das Ausland angewiesen, nun will sie die Herstellung im eigenen Land deutlich ausweiten. Weil er eine Bahnstrecke gesprengt haben soll, ist ein russisch-ukrainischer Doppelstaatsbürger in Moskau zu 22 Jahren Haft verurteilt worden. Das russische Militär bereitet sich angeblich auf eine Blockade im Schwarzen Meer vor. Zum Liveblog

Wo die Front verläuft - Tag 518. Die Ukraine kommt weiter nur langsam voran. Die Taktik der Militärs in Kiew ist verlustreich, könnte aber Erfolg haben. Wie ist die Lage aktuell - und wie hat sich der Krieg entwickelt? Der Überblick in Karten. Zum Artikel (SZ Plus)

Uniper will Staatshilfen zurückzahlen. In der Energieversorgungskrise im vergangenen Jahr, als aus Russland kein Erdgas mehr kam, rettete die Bundesregierung Deutschlands größten Importeur mit vielen Milliarden Euro. Nun macht der Konzern wieder hohe Gewinne und verhandelt mit Berlin über eine Rückerstattung. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war