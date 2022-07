Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Leopold Zaak

Das Wochenende kompakt

Waldbrände richten in Südeuropa schwere Zerstörung an. Die Feuer in Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland und Italien hinterlassen große verbrannte Flächen, Menschen müssen aus ihren Häusern geholt und in Sicherheit gebracht werden. Portugal ruft den Notstand aus. Heftiger Wind und Trockenheit verschlimmern vielerorts die Lage. Behörden in vielen Teilen Europas werden wegen der hohen Temperaturen in Alarmbereitschaft versetzt. Zum Artikel

Teile der CDU sprechen sich für Tempolimit aus. Die stellvertretende Parteivorsitzende Karin Prien sagt der Süddeutschen Zeitung, eine befristete Geschwindigkeitsbegrenzung sei eine Option. Dafür sollen sich die Grünen bei der Diskussion um eine längere Laufzeit von Atomkraftwerken bewegen. Parteichef Friedrich Merz äußert sich dazu noch nicht. Zum Artikel

Biden sichert Staaten im Nahen Osten bei Besuch in Saudi Arabien Unterstützung zu. Bei seinem Besuch ist vor allem der Umgang mit Iran das bestimmende Thema. Das Land, das mit Saudi Arabien verfeindet ist, soll am Bau einer Atombombe gehindert werden, betont der US-Präsident. Mit seinem Besuch versucht er auch, den Einfluss Russlands und Chinas in der Region zurückzudrängen. Zum Artikel

Deutschland zieht als Gruppensieger ins EM-Viertelfinale ein. Mit dem 3:0 gegen Finnland kommt die Mannschaft von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg ohne Gegentor durch die Gruppenphase. Vor allem die Ersatzspielerinnen drängen sich im Spiel gegen die Finninnen auf. Am Donnerstag trifft Deutschland auf Österreich. Zum Artikel

MEINUNG Documenta-Chefin muss gehen. Nach dem Antisemitismus-Skandal wird Sabine Schormann abgelöst. Sie und die Politik hinterlassen ein Chaos, das schwer wieder aufzuräumen sein wird. Zum Kommentar

Buschmann stellt Maskenpflicht für den Herbst in Aussicht. Der Bundesjustizminister verhandelt derzeit mit Gesundheitsminister Lauterbach über ein Konzept für die Pandemiebekämpfung ab dem Herbst. Dabei werde "eine Form der Maskenpflicht" eine Rolle spielen, so Buschmann. Er kündigt zudem eine neue Impfkampagne sowie bessere und genauere Daten zur Krankenhausbelegung an. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine

Russland weitet Feldzug im Osten der Ukraine aus. Russland greife "praktisch entlang der gesamten Frontlinie" an, so ein Sprecher des ukrainischen Militärs. Unter anderem werden Angriffe vom Kaspischen Meer aus gemeldet. Russland bündelt seine Kräfte offenbar, weil es sich vor einer Gegenoffensive der Ukraine fürchtet. Unterdessen führt Russland nach eigenen Angaben Getreide in großen Mengen aus dem Südosten der Ukraine aus. Zum Artikel

Bundestag rechnet mit Sondersitzung in der Sommerpause. Hauptgrund dafür ist der Krieg in der Ukraine, die damit verbundene Inflation und die Energiesorgen. Aber auch die Pandemie könnte Thema werden. Die Sommerferien im Bundestag werden ein Urlaub in Krisenzeiten. Zum Artikel

Mehr als 900 000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland registriert. Nicht alle von ihnen sind noch im Land, aber viele richten sich auf einen längeren Aufenthalt ein, etwa 149 000 haben die Genehmigung für einen Integrationskurs. Gerade in Schulen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen wächst die Sorge, an die Kapazitätsgrenzen zu stoßen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Das hat am Wochenende viele interessiert

Annalena Baerbock ist unterwegs in einem verunsicherten Land. Die Außenministerin stutzt, guckt, sucht nach Worten. So beginnt Baerbocks Sommerreise durch Deutschland, auf der sie mit Bürgern ins Gespräch kommen möchte. Und es zeigt sich: Der Redebedarf, den gibt es. Zum Artikel (SZ Plus)

Der heimliche Star auf Lindners Hochzeit. Friedrich Merz ist mit der "DA62" zur Trauung des Finanzministers nach Sylt gereist. Die Luftnummer hat das fade Profil des CDU-Vorsitzenden geschärft. Zum Artikel (SZ Plus)

Was wir von heißen Ländern lernen können. Ganz Deutschland leidet unter der Hitze, diese Woche wieder mal ganz besonders. Wie gehen Menschen in nordafrikanischen Ländern oder anderswo damit um, wenn 37 Grad ganz normal sind? Ein paar Anpassungsstrategien. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Jan Pillemann Layla. Das Stimmungslied "Layla" ist eine der letzten Bastionen deutschen Handwerks. Jetzt ist es in Gefahr. Schuld trägt mal wieder die Junge Union. Ein Gastbeitrag von Micky Beisenherz. Zum Artikel