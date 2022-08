Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Martin Tofern

Nachrichten kompakt

Deutsche Wirtschaft wächst überraschend um 0,1 Prozent. Mit einem kleinen Lichtblick hat die deutsche Wirtschaft das zweite Quartal abgeschlossen. Es könnte jedoch die letzte positive Nachricht vor Beginn einer längeren Talfahrt gewesen sein. Die Rezession lauert vor der Tür. Zum Artikel

BGH bestätigt Urteil im Mordfall Lübcke. Die lebenslange Freiheitsstrafe für den Rechtsextremisten Stephan Ernst bleibt damit bestehen. Aber auch der Freispruch des zweiten Angeklagten Markus H. vom Vorwurf der Beihilfe. Zum Artikel

Steinmeier gedenkt der Opfer der Anschläge von Rostock-Lichtenhagen. Es "waren Tage der Schande", sagt der Bundespräsident auf einer Kundgebung vor dem Sonnenblumenhaus über die Geschehnisse 1992. Es erfülle ihn mit Sorge, dass manche im Netz versuchen, die Grenze des "Unsagbaren und Unsäglichen" zu verschieben. Zum Artikel

EXKLUSIV Kampf gegen Schnelltest-Betrug: Lauterbach, das RKI und eine "Schnapsidee". Das Robert-Koch-Institut soll künftig Abrechnungen privater Schnelltest-Betreiber analysieren. Kein Problem, behauptet der Gesundheitsminister. RKI-Präsident Wieler hat seine Bedenken in einem Brief ans Ministerium allerdings längst vorgetragen. Was geht da vor sich? Zum Artikel (SZ Plus)

Draghi will noch nicht in Ruhestand und begeistert die Italiener. Hört sich so einer an, der in Pension geht? Der geschäftsführende Premier Mario Draghi hält eine bemerkenswerte Rede - und alle fragen sich, welche Rolle er nach den Wahlen vom 25. September spielt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Alles zum Krieg in der Ukraine

Ökonomen optimistisch für ukrainische Wirtschaft. Seit einem halben Jahr attackiert Russland seinen Nachbarn. Dennoch erholt sich die Wirtschaft, wie Experten feststellen. Und manche Unternehmen investieren bereits - den Bomben zum Trotz. Zum Artikel (SZ Plus)

Scholz besichtigt Gepard-Schulungen. Auf einem Truppenübungsplatz in Schleswig-Holstein werden ukrainische Soldaten in die Handhabung des Flugabwehrpanzers unterwiesen. Laut der Internationalen Atomenergiebehörde ist eine Einigung zur Inspektion des AKW Saporischschja nahe. Zum Liveblog

Das hat die Leser heute interessiert

Hitze und Trockenheit: Spanien wird zum Wüstenstaat. Im Süden des Landes macht die Dürre vor allem der Landwirtschaft zu schaffen. Stauseen vertrocknen, Avocado-Bauern fällen ihre Bäume. Und Regen ist nicht in Sicht. Zum Artikel

Spartipps, die nicht auf jeder Liste stehen. Lebensmittel, Strom, Gas: Alles wird teurer. Viele merken: Sie müssen sparen. Doch wie? Ein paar ungewöhnliche Vorschläge. Zum Artikel (SZ Plus)

Trumps allzu perfekter Schwiegersohn. Jared Kushner hat ein Buch über seine vier Jahre im Weißen Haus verfasst. Es ist eine Abrechnung mit seinen Gegnern - und eine Verteidigungsschrift für den ehemaligen Präsidenten. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Die Wiedergeburt des Münchner-Kindl-Biers. Eine Brauerei mit großer Tradition lebt wieder auf - und damit ein Stück Wirtschafts- und Biergeschichte der Stadt. Selbst die Konkurrenz zeigt viel Sympathie für das achte original "Münchner Bier". Zum Artikel (SZ Plus)