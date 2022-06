Nachrichten am 24. Juni 2022

SZ am Abend

Das oberste US-Gericht hat am Freitag das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt und den Bundesstaaten somit freigestellt, Schwangerschaftsabbrüche zu verbieten.

