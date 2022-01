Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Julia Bergmann

Das Wochenende kompakt - Was wichtig war

Moskau beharrt auf Sicherheitsgarantien. Russland fordert eine verbindliche Zusage gegen einen ukrainischen Nato-Beitritt und hat mehr als hunderttausend Soldaten an der Grenze zusammengezogen. Befürchtet wird eine russische Invasion des Nachbarlandes. Großbritannien kündigt an, sein militärisches Engagement in Osteuropa auszuweiten. Zum Artikel

Sturmtief richtet schwere Schäden an. Obgleich "Nadia" nicht zu den heftigsten Unwettern der Geschichte zählt, werden im Norden Erinnerungen an die Sturmflut von 1962 wach. Ein Mensch stirbt, die Böen richten Schäden an Häusern und Autos an. Welchen Einfluss hat die Erderwärmung? Zum Artikel (SZ Plus)

Wohin die neue Grünen-Spitze will. Beim Grünen-Parteitag in Berlin gibt es von den beiden neu gewählten Co-Vorsitzenden viele Versprechen. Lang stellt dabei die Verschränkung von Klima- und Sozialpolitik in den Mittelpunkt. Nouripour hatte bereits vor seiner Wahl angekündigt, effektivere Strukturen in der Parteizentrale einziehen zu wollen, so dass die Grünen bei der nächsten Bundestagswahl in der K-Frage bessere Karten haben. Zum Artikel

Ampel will EEG-Umlage früher streichen. Die Minister Habeck und Lindner wollen die Verbraucher stärker entlasten - und das Kanzleramt unterstützt sie nun dabei. Die Sorge: Die hohen Energiekosten könnten die Zustimmung zur Klimawende gefährden. Zum Artikel

Italiens Parlament wählt erneut Mattarella zum Präsidenten. Nach sieben erfolglosen Wahlgängen nötigt Italiens Parlament Mattarella in eine zweite Amtszeit. Damit bleibt Draghi Premier. Dennoch hat diese Wahl und das lange Theater drum herum Folgen. Für die politische Klasse und ihre Anführer ist sie eine krachende Niederlage. Zum Artikel

Nadal holt den Grand-Slam-Rekord in denkwürdigem Finale. Nadal gewinnt die Australian Open. In einem spektakulären Endspiel ringt der Spanier den Russen Medwedew in fünf Sätzen nieder und überholt mit seinem 21. Major-Titel Federer und Djokovic in der ewigen Rangliste. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Aktuelles zur Corona-Krise

Lindner: Lockerungen sollen im Februar Thema sein. Man solle schon jetzt konkret daran arbeiten, wann und unter welchen Bedingungen es zu schrittweisen Öffnungen kommen kann, so der Finanzminister. Dem Robert-Koch-Institut wurden 118 970 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum Artikel

Länder verzichten auf Luca-App. Mehr als 20 Millionen Euro haben 13 Bundesländer für die App ausgegeben. Jetzt steigen viele aus den Verträgen aus. Von Anfang an wurden Datenschutz und Datensicherheit bei Luca kritisiert, mittlerweile gibt es auch Zweifel, welchen praktischen Nutzen die App überhaupt hat. Zum Artikel

Meistgelesen am Wochenende

"Haben Sie Frau Merkel zum Abschied umarmt?" - "Nein". Elf Jahre lang war Steffen Seibert Sprecher der Bundesregierung, so lange wie niemand vor ihm. Nun erzählt er zum ersten Mal seit Ende seiner Dienstzeit von seinem Verhältnis zur Kanzlerin, dem Schreck eines liegen gelassenen Handys und den Gefahren, denen die westliche Demokratie heute ausgesetzt ist. Zum Artikel (SZ Plus/ SZ Magazin)

Meinung: US-Richter Stephen Breyer: Seine letzte große Tat. Der Rücktritt von Stephen Breyer als Richter am Supreme Court offenbart Ernüchterndes über den Zustand einer altehrwürdigen amerikanischen Institution. Und birgt eine einmalige Chance für Präsident Joe Biden. Zum Artikel

Drei Minuten im Schockfroster für 800 Kilokalorien. Schlottern in Kältekammern, eingehüllt in minus 150 Grad kalten Stickstoff, gilt plötzlich als Mittel der Wahl, um schlanker, schöner, fitter zu werden. Aber was ist dran an der Behandlung? Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

"Ein Kompliment befeuert das Selbstwertgefühl". Wertschätzung in Worte zu fassen, ist für Beziehungen sehr wichtig. Worauf kommt es dabei an? Wie erkennt man, ob man manipuliert wird? Und was, wenn der Partner einem zu wenig Komplimente macht? Ein Gespräch mit der Psychotherapeutin Christine Geschke. Zum Artikel (SZ Plus/ SZ Magazin)