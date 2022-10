Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Nachrichten kompakt

Staatstrauer nach mehr als 150 Toten bei Halloween-Feiern in Seoul. In einem Ausgehviertel kommt es nach einer Massenpanik zu einer der größten Tragödien in der jüngeren Geschichte Südkoreas. Präsident Yoon Suk-yeol lässt Veranstaltungen absagen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Energiekosten: Wer Hilfe will, muss Jobs sichern. Die Gaspreis-Kommission will, dass nur solche Firmen Unterstützung durch den Staat bekommen, die auf Stellenabbau weitgehend verzichten - oder sich mit dem Betriebsrat einigen. Was das Expertengremium darüber hinaus empfiehlt. Zum Artikel (SZ Plus)

Böhmermann veröffentlicht NSU-Akten. Eigentlich sollte die Geheimakte bis 2044 weggesperrt bleiben, jetzt wurde das Dokument vom ZDF-Moderator und der Organisation "Frag den Staat" geleakt. Welche Hinweise hatte der Verfassungsschutz auf rechte Umtriebe? Über nicht verfolgte Spuren, obskure Quellen und verschwundene Aktenstücke. Zum Artikel (SZ Plus)

49-Euro-Ticket, aber weniger Züge? Kanzler Scholz will mit den Bundesländern eine preisgünstige Monats-Fahrkarte vereinbaren. Die Verkehrsunternehmen warnen, das Ticket könnte unangenehme Folgen für Reisende haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Die Tage des Mullah-Regimes könnten gezählt sein. Bei den heftigen Protesten in Iran geht es längst nicht mehr nur um Frauenrechte. Im ganzen Land demonstrieren Menschen für das Ende der 43-jährigen Theokratie - und im ganzen Land gehen Einsatzkräfte brutal gegen diese Menschen vor. Zum Artikel

Pelosi-Angreifer soll wegen versuchten Mordes angeklagt werden. Am Montag wird formell Anklage gegen den 42-Jährigen erhoben, teilt die Staatsanwaltschaft von San Francisco mit. Der Zustand von Paul Pelosi hat sich verbessert. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Alles zum Krieg in der Ukraine

Russland kündigt Getreide-Deal auf. Wieso gab es das Abkommen über den Export von Getreide? Aus welchen Gründen hat Russland es nun platzen lassen? Und wie geht es jetzt weiter? Antworten auf die wichtigsten Fragen. Zum Artikel

Getreide-Abkommen: Die Hoffnung auf Verhandlungen ist jetzt obsolet. Die Begründung, mit der Putin das Abkommen aufkündigt, zeigt, dass der Kremlchef weiter mit seiner wirkungsvollsten Waffe arbeiten will: der unmissverständlichen Drohung gegen die Unterstützer Kiews. Zum Kommentar