Krieg in der Ukraine

Selenskij klagt über Deutschlands Zurückhaltung. Der ukrainische Präsident bittet in seiner Video-Rede vor dem Bundestag nicht erneut um Waffen. Aber er fordert mehr Konsequenz bei den Sanktionen gegen Russland. Eine Debatte zum Auftritt gibt es nicht - das löst Tumulte im Parlament aus. Zum Artikel (SZ Plus)

Kiews Armee ist überraschend standhaft. Die ukrainischen Streitkräfte kämpfen gegen einen eigentlich übermächtigen Gegner. Trotzdem gelingt es ihnen bislang, sich zu behaupten. Das liegt auch an den Waffen aus dem Westen. Zum Artikel (SZ Plus)

"Wir haben den Krieg bereits finanziert." Viele fordern einen sofortigen Stopp der Energie-Importe aus Russland. Der Wissenschaftler Janis Kluge warnt dagegen: Aktuell würde das Putin kaum schaden. Allerdings habe der Westen dabei geholfen, die Streitmacht aufzubauen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig war

Bundestag debattiert über Impfpflicht-Gesetz. Bei der Aussprache zum geplanten Gesetz für eine Impfpflicht spürt man vor allem eines: Ratlosigkeit. Noch ist unklar, welche Variante sich durchsetzt. Der Gesundheitsminister aber warnt: Ohne eine Impfpflicht stehen wir im Herbst an der gleichen Stelle wie jetzt. Bis April soll eine Entscheidung fallen. Zum Artikel

Lafontaine verlässt die Linke. Der frühere SPD-Vorsitzende gibt im Streit auch in seiner zweiten politischen Heimat auf. Der Grund: Parteinterne Konflikte im Saarland, zehn Tage vor der Landtagswahl. Zum Artikel

Länder kritisieren Corona-Politik des Bundes. Mehrere Ministerpräsidenten üben in der Beratung mit Kanzler Scholz nach Angaben aus Teilnehmerkreisen massive Kritik am Corona-Kurs der Ampel-Koalition. Landeschefs von Linken, SPD, Grünen und der Union hätten der Regierung übereinstimmend vorgeworfen, mit dem neuen Infektionsschutzgesetz aus der zweijährigen gemeinsamen Pandemiebekämpfung auszusteigen. Zum Artikel

Macron stellt Wahlprogramm vor. Die Ziele des französischen Präsidenten sind die gleichen wie vor fünf Jahren: "Ein unabhängigeres Frankreich in einem stärkeren Europa." Macrons Wahlaussichten sind bislang gut. Die entscheidende Abstimmung findet am 24. April statt. Zum Artikel

Verfassungsschutz muss Zahlen zum "Flügel" der AfD korrigieren. Das hat das Kölner Verwaltungsgericht entschieden. 7000 Personen hatte der Inlandsgeheimdienst 2020 der rechten Parteiströmung öffentlich zugerechnet. Die Zahl könnte deutlich zu hoch ausgefallen sein. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Meistgelesen

"Putin begreift inzwischen, dass er vor dem Einmarsch in die Ukraine in die Irre geführt wurde". Der Investigativjournalist Andrej Soldatow über Putins Strategie in der Ukraine, die neue Macht der Armee in Russland und das Versagen der Geheimdienste. Zum Interview (SZ Plus)

Am Ende. Wladimir Putins Regime ist auf Rückzug und Kompromisse nicht vorbereitet. Das ist nicht nur sein Problem. Über Niederlagen und das, was drohen könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

Plötzlich zu neunt. Die sechsköpfige Familie Mooser aus Gauting teilt sich ihr Zuhause seit einer Woche mit Flüchtlingen aus der Ukraine. Wie das Zusammenleben mit Fremden funktioniert und in welchen Momenten auch Helfer hilflos sind. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Vater unser. Priesterkinder sind eines der größten Tabus in der Katholischen Kirche. Wir haben mit zwei Pfarrerstöchtern gesprochen, die ohne ihren leiblichen Vater aufgewachsen sind - und mit einem Priester, der sich für seinen Sohn entschied, obwohl die Kirchenleitung ihm riet, alles zu vertuschen. Zum Artikel (SZ Plus)